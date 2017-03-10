Обращение медицинских изделий в России: Закупки, Поставки 2017

ü Динамика обращения и перспективы развития рынка МИ в сопоставимых ценах с 2014 по 2016 гг.

ü Состояние и планируемые изменения в регулировании отрасли со стороны государства

ü Антимонопольное регулирование в сфере обращения медицинских изделий в 2017 г

ü Технические испытания медизделий для успешного прохождения государственной регистрации

ü Новые проекты и предложения по изменению системы регистрации МИ в России

ü Новые подходы, проекты и идеи в промышленной политике государства в части производства МИ

ü Инструкции по применению: как получить освобождение от НДС на ввозимые комплектующие и сырье для производства МИ?

ü Сложные моменты и перспективные планы по развитию системы регистрации МИ в России

ü Клинические подтверждения безопасности МИ, как самые важные и перспективные процессы на рынке МИ: как должны меняться правила подтверждений?

ü Тонкие настройки нового классификатора ОКПД-2: как развитие ситуации видится глазами регуляторов?

ü План-2019. Как будут урегулироваться проблемы стандартизации на рынке медицинских изделий на государственном уровне?

ü Конфликт интересов: взаимосвязь требований различных нормативно-правовых документов в части обращения МИ, выпускаемых различными ведомствами

ü Госзакупки: актуальная судебная практика, изменения, минимизация убытков, узкие места проведения и участия в тендерах, риски