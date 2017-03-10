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Обращение медицинских изделий в России: Закупки, Поставки 2017

10.03.2017

20.04.2017

Вам стоит приехать на Форум, если Вы хотите узнать:

  • Новое в законодательстве в сфере госрегулирования обращения МИ: влияние поправок, законодательных и нормативных инициатив.
  • Регистрация МИ как она есть: тонкие настройки взаимодействия регуляторов и рынка
  • Все самое важное об импортозамещении и локализации по состоянию на апрель 2017 г.
  • Конфликт интересов во взаимосвязи требований различных нормативно-правовых документов в части обращения МИ, выпускаемых различными ведомствами
  • Что дает российскому рынку вступление России в ЕАЭС и какими будут правила игры
  • Состояние системы госзакупок: риски, проблема неплатежей, минимизация убытков.

О Форуме:

  • 4 специализированные сессии по важнейшим вопросам отрасли: изменения и перспективы законодательства, тонкие настройки регистрации МИ в РФ, начало процесса регистрации в рамках вхождения России в ЕАЭС
  • Спецсессия для ЛПУ, частных клиник

Среди постоянных участников Форума:

  • Представители государственных министерств и ведомств, регулирующих органов
  • Эксперты отрасли, специалисты в области экономики и права
  • Руководители производственных и торговых компаний сферы здравоохранения, среди которых: Завод Электрон, Phillips; GE Healthcare; Johnson & Johnson
  • Руководители бюджетных ЛПУ, частных клиник и представители аптечных сетей.

Ключевые темы:

ü Итоги 2016 года: Состояние, проблемы и перспективы отрасли медицинских изделий. Законодательные новеллы. Изменения в сфере обращения МИ с 1 яныаря 2017 г.

ü Динамика обращения и перспективы развития рынка МИ в сопоставимых ценах с 2014 по 2016 гг.

ü Состояние и планируемые изменения в регулировании отрасли со стороны государства

ü Антимонопольное регулирование в сфере обращения медицинских изделий в 2017 г

ü Технические испытания медизделий для успешного прохождения государственной регистрации

ü Новые проекты и предложения по изменению системы регистрации МИ в России

ü Новые подходы, проекты и идеи в промышленной политике государства в части производства МИ

ü Инструкции по применению: как получить освобождение от НДС на ввозимые комплектующие и сырье для производства МИ?

ü Сложные моменты и перспективные планы по развитию системы регистрации МИ в России

ü Клинические подтверждения безопасности МИ, как самые важные и перспективные процессы на рынке МИ: как должны меняться правила подтверждений?

ü Тонкие настройки нового классификатора ОКПД-2: как развитие ситуации видится глазами регуляторов?

ü План-2019. Как будут урегулироваться проблемы стандартизации на рынке медицинских изделий на государственном уровне?

ü Конфликт интересов: взаимосвязь требований различных нормативно-правовых документов в части обращения МИ, выпускаемых различными ведомствами

ü Госзакупки: актуальная судебная практика, изменения, минимизация убытков, узкие места проведения и участия в тендерах, риски

Место

г. Москва, Гостиница Хилтон Ленинградская

Организаторы

Конгрессно-Выставочная Компания «ИМПЕРИЯ»

Контакты

Тел: +7 (495) 730-79-06, +7 (812) 327-49-18

http://zdravo-forum.ru/

Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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