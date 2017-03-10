Обращение медицинских изделий в России: Закупки, Поставки 2017

Вам стоит приехать на Форум, если Вы хотите узнать:
- Новое в законодательстве в сфере госрегулирования обращения МИ: влияние поправок, законодательных и нормативных инициатив.
- Регистрация МИ как она есть: тонкие настройки взаимодействия регуляторов и рынка
- Все самое важное об импортозамещении и локализации по состоянию на апрель 2017 г.
- Конфликт интересов во взаимосвязи требований различных нормативно-правовых документов в части обращения МИ, выпускаемых различными ведомствами
- Что дает российскому рынку вступление России в ЕАЭС и какими будут правила игры
- Состояние системы госзакупок: риски, проблема неплатежей, минимизация убытков.
О Форуме:
- 4 специализированные сессии по важнейшим вопросам отрасли: изменения и перспективы законодательства, тонкие настройки регистрации МИ в РФ, начало процесса регистрации в рамках вхождения России в ЕАЭС
- Спецсессия для ЛПУ, частных клиник
Среди постоянных участников Форума:
- Представители государственных министерств и ведомств, регулирующих органов
- Эксперты отрасли, специалисты в области экономики и права
- Руководители производственных и торговых компаний сферы здравоохранения, среди которых: Завод Электрон, Phillips; GE Healthcare; Johnson & Johnson
- Руководители бюджетных ЛПУ, частных клиник и представители аптечных сетей.
Ключевые темы:
ü Итоги 2016 года: Состояние, проблемы и перспективы отрасли медицинских изделий. Законодательные новеллы. Изменения в сфере обращения МИ с 1 яныаря 2017 г.
ü Динамика обращения и перспективы развития рынка МИ в сопоставимых ценах с 2014 по 2016 гг.
ü Состояние и планируемые изменения в регулировании отрасли со стороны государства
ü Антимонопольное регулирование в сфере обращения медицинских изделий в 2017 г
ü Технические испытания медизделий для успешного прохождения государственной регистрации
ü Новые проекты и предложения по изменению системы регистрации МИ в России
ü Новые подходы, проекты и идеи в промышленной политике государства в части производства МИ
ü Инструкции по применению: как получить освобождение от НДС на ввозимые комплектующие и сырье для производства МИ?
ü Сложные моменты и перспективные планы по развитию системы регистрации МИ в России
ü Клинические подтверждения безопасности МИ, как самые важные и перспективные процессы на рынке МИ: как должны меняться правила подтверждений?
ü Тонкие настройки нового классификатора ОКПД-2: как развитие ситуации видится глазами регуляторов?
ü План-2019. Как будут урегулироваться проблемы стандартизации на рынке медицинских изделий на государственном уровне?
ü Конфликт интересов: взаимосвязь требований различных нормативно-правовых документов в части обращения МИ, выпускаемых различными ведомствами
ü Госзакупки: актуальная судебная практика, изменения, минимизация убытков, узкие места проведения и участия в тендерах, риски