Научно-практическая конференция «Экспертиза и регистрация лекарственных средств в ЕАЭС»

25 апреля 2017 года ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) совместно с Минздравом России и другими ведомствами проведёт научно-практическую конференцию «Экспертиза и регистрация лекарственных средств в ЕАЭС – РегЛек – ЕАЭС–2017».

В настоящее время активно обсуждается и принимается большой пакет документов, регламентирующих обращение лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Планируется существенно переработать и гармонизировать подходы к экспертизе и регистрации лекарственных средств.

Конференция станет первым официальным мероприятием от российских регуляторов по вопросу экспертизы регистрации лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза.

В программе конференции: