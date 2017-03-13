Международный Форум РОСФАРМЭКСПО – это деловая интерактивная площадка, объединяющая представителей государственных органов власти, научных и образовательных учреждений, отраслевых ассоциаций и объединений товаропроизводителей, органов здравоохранения, руководителей российских производителей и разработчиков фармацевтической продукции, инвестиционных фондов.

Участники выставки продемонстрируют сырье и ингредиенты, технологии и оборудование для производства фармацевтической продукции. Состоится обмен передовым опытом для специалистов российской фарминдустрии, здравоохранения и науки.

В рамках форума участники получат уникальную возможность ознакомить представителей государственных и венчурных фондов с инновационными проектами, с целью их финансирования.

Посетители ознакомятся с выставочной экспозицией, примут участие в деловой программе мероприятия, получат консультации специалистов отрасли.

Участники и посетители форума могут запланировать ряд встреч и переговоров на выставочной площадке, что позволит в короткие сроки установить необходимые деловые контакты.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы предусматривает развитие в России конкурентно-способной, устойчивой и структурно-сбалансированной промышленности с целью создания инновационной фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.