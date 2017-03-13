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Международный форум «РОСФАРМЭКСПО»

13.03.2017

20.06.2017 — 22.06.2017

Международный Форум РОСФАРМЭКСПО – это деловая интерактивная площадка, объединяющая представителей государственных органов власти, научных и образовательных учреждений, отраслевых ассоциаций и объединений товаропроизводителей, органов здравоохранения, руководителей российских производителей и разработчиков фармацевтической продукции, инвестиционных фондов.

Участники выставки продемонстрируют сырье и ингредиенты, технологии и оборудование для производства фармацевтической продукции. Состоится обмен передовым опытом для специалистов российской фарминдустрии, здравоохранения и науки.

В рамках форума участники получат уникальную возможность ознакомить представителей государственных и венчурных фондов с инновационными проектами, с целью их финансирования.

Посетители ознакомятся с выставочной экспозицией, примут участие в деловой программе мероприятия, получат консультации специалистов отрасли.

Участники и посетители форума могут запланировать ряд встреч и переговоров на выставочной площадке, что позволит в короткие сроки установить необходимые деловые контакты.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы предусматривает развитие в России конкурентно-способной, устойчивой и структурно-сбалансированной промышленности с целью создания инновационной фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.

Место

г. Москва, ВДНХ, павильон №75

Организаторы

  • Российский союз химиков,
  • химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова,
  • компания «ЭКСПО МАКСИМА»
  • при поддержке Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности,
  • Ассоциации Российских фармацевтических производителей,
  • Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий

Контакты

ООО «ЭКСПО МАКСИМА»

117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 6, кор. 5 офис 304
тел.: +7 (499) 110 1990, +7 (499) 633 0273
e-mail: info@ruspharmexpo.ru

Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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