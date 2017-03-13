Конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»

Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.
Несмотря на сложную политико-экономическую ситуацию, представители иностранного фармацевтического бизнеса по-прежнему высоко оценивают перспективу и потенциал российского фармрынка и, более того, активно формируют дальнейшие планы развития компаний в регионах России.
Цель организации конференции заключается в возможности способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ, финансирования инфраструктурных проектов и привлечения иностранных инвесторов; способствоватьобмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем отрасли.
Ключевые темы для обсуждения
• Развитие локальных производственных мощностей: текущая ситуация и перспективы.
• Содействие развитию импортозамещения: финансовая и иная поддержка государства для компаний, размещающих фармпроизводство на территории РФ.
• Модернизация фармацевтической промышленности: развитие инновационного фармацевтического производства в России.
• Финансирование для реализации инфраструктурных проектов: поиск и привлечение.
• Перспективы долгосрочных государственных контрактов.
• Особенности закупок в сфере здравоохранения.
• Перспективы локализации трансфера технологий.
• Лучшие практики реализации фармацевтического производства в регионах РФ.
• Строительство фармацевтических производств с минимальными рисками.
Целевая аудитория конференции — российское и иностранное бизнес-сообщество, заинтересованное в ведении бизнеса в регионах Российской Федерации. В настоящее время регистрацию проходят первые лица и руководители компаний фармацевтического сектора, отраслей химической промышленности, логистических операторов, представители ОЭЗ и индустриальных парков, а также ведущих консалтинговых компаний и юридических фирм.
Отраслевой состав
• Фармацевтическая промышленность
• Химическая промышленность
• Аптечные сети и дистрибьюторы
• Транспорт и логистика
• Девелопмент и строительство
• Индустриальные парки
• Особые экономические зоны
Должностной состав
• CEO/генеральный директор/ президент
• Директор по развитию бизнеса/ коммерческий директор
• Производственный директор
• Директор по логистике
• Директор по доступу препаратов, корпоративным отношениям, работе с органами государственной власти
• Операционный директор, директор по маркетингу и продажам
• Директор по юридическим вопросам, директор по закупкам