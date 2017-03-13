Конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»

Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.

Несмотря на сложную политико-экономическую ситуацию, представители иностранного фармацевтического бизнеса по-прежнему высоко оценивают перспективу и потенциал российского фармрынка и, более того, активно формируют дальнейшие планы развития компаний в регионах России.

Цель организации конференции заключается в возможности способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ, финансирования инфраструктурных проектов и привлечения иностранных инвесторов; способствоватьобмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем отрасли.

Ключевые темы для обсуждения

• Развитие локальных производственных мощностей: текущая ситуация и перспективы.

• Содействие развитию импортозамещения: финансовая и иная поддержка государства для компаний, размещающих фармпроизводство на территории РФ.

• Модернизация фармацевтической промышленности: развитие инновационного фармацевтического производства в России.

• Финансирование для реализации инфраструктурных проектов: поиск и привлечение.

• Перспективы долгосрочных государственных контрактов.

• Особенности закупок в сфере здравоохранения.

• Перспективы локализации трансфера технологий.

• Лучшие практики реализации фармацевтического производства в регионах РФ.

• Строительство фармацевтических производств с минимальными рисками.

Целевая аудитория конференции — российское и иностранное бизнес-сообщество, заинтересованное в ведении бизнеса в регионах Российской Федерации. В настоящее время регистрацию проходят первые лица и руководители компаний фармацевтического сектора, отраслей химической промышленности, логистических операторов, представители ОЭЗ и индустриальных парков, а также ведущих консалтинговых компаний и юридических фирм.

Отраслевой состав

• Фармацевтическая промышленность

• Химическая промышленность

• Аптечные сети и дистрибьюторы

• Транспорт и логистика

• Девелопмент и строительство

• Индустриальные парки

• Особые экономические зоны

Должностной состав

• CEO/генеральный директор/ президент

• Директор по развитию бизнеса/ коммерческий директор

• Производственный директор

• Директор по логистике

• Директор по доступу препаратов, корпоративным отношениям, работе с органами государственной власти

• Операционный директор, директор по маркетингу и продажам

• Директор по юридическим вопросам, директор по закупкам