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Конференция «Локализация производства в фармацевтической отрасли»

13.03.2017

15.06.2017

Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. К стратегически важным задачам в сфере регулирования фармацевтического рынка относится уменьшение доли импортных и увеличение доли отечественных лекарственных препаратов. Локализация фармпроизводства на территории России является одним из способов достижения указанной цели.

Несмотря на сложную политико-экономическую ситуацию, представители иностранного фармацевтического бизнеса по-прежнему высоко оценивают перспективу и потенциал российского фармрынка и, более того, активно формируют дальнейшие планы развития компаний в регионах России.

Цель организации конференции заключается в возможности способствовать выстраиванию диалога между государством и бизнесом по вопросам локализации фармацевтических мощностей на территории РФ, финансирования инфраструктурных проектов и привлечения иностранных инвесторов; способствоватьобмену опытом участников бизнес-сообщества и решению актуальных проблем отрасли.

Ключевые темы для обсуждения
• Развитие локальных производственных мощностей: текущая ситуация и перспективы.
• Содействие развитию импортозамещения: финансовая и иная поддержка государства для компаний, размещающих фармпроизводство на территории РФ.
• Модернизация фармацевтической промышленности: развитие инновационного фармацевтического производства в России.
• Финансирование для реализации инфраструктурных проектов: поиск и привлечение.
• Перспективы долгосрочных государственных контрактов.
• Особенности закупок в сфере здравоохранения.
• Перспективы локализации трансфера технологий.
• Лучшие практики реализации фармацевтического производства в регионах РФ.
• Строительство фармацевтических производств с минимальными рисками.

Целевая аудитория конференции — российское и иностранное бизнес-сообщество, заинтересованное в ведении бизнеса в регионах Российской Федерации. В настоящее время регистрацию проходят первые лица и руководители компаний фармацевтического сектора, отраслей химической промышленности, логистических операторов, представители ОЭЗ и индустриальных парков, а также ведущих консалтинговых компаний и юридических фирм.

Отраслевой состав
• Фармацевтическая промышленность
• Химическая промышленность
• Аптечные сети и дистрибьюторы
• Транспорт и логистика
• Девелопмент и строительство
• Индустриальные парки
• Особые экономические зоны

Должностной состав
• CEO/генеральный директор/ президент
• Директор по развитию бизнеса/ коммерческий директор
• Производственный директор
• Директор по логистике
• Директор по доступу препаратов, корпоративным отношениям, работе с органами государственной власти
• Операционный директор, директор по маркетингу и продажам
• Директор по юридическим вопросам, директор по закупкам

Место

Марриотт Роял Аврора

Организаторы

The Moscow times

Контакты

По вопросам программы просим вас обращаться к руководителю проектов деловых конференций Ольге Понамаревой, +7 495 232-3200, доб. 1963, o.ponamareva@vedomosti.ru

По вопросам спонсорских возможностей и организации совместных мероприятий просьба обращаться кНаталье Бондаревой, +7 495 232-3200, доб. 1558, n.bondareva@vedomosti.ru

По вопросам участия в мероприятиях The Moscow Times просьба обращаться к Евгении Сауткиной, +7 495 232-3200, доб. 1481, e.sautkina@vedomosti.ru

Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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