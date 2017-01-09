Конференция «Клинические исследования в России и СНГ»

Данная конференция marcusevans позволит Вам:
- Обсудить основные перспективы развития законодательства и возможный импульс регуляторных изменений в сфере клинических исследований
- Рассмотреть механизмы привлечения инвестиций в сферу клинических исследований
- Предусмотреть и исключить возможные риски, связанные с проведением клинических исследований
- Внедрить новые IT технологии в процессы клинических исследований
- Сравнить работу международных и локальных CRO на практических примерах
- Проанализировать все стадии клинических исследований и устранить барьеры, связанные с их проведением
- Построить эффективный диалог с регуляторными органами
- Обсудить практические аспекты ведения доклинических исследований
Бизнес кейсы от компаний:
- GlaxoSmithKline анализирует основные процессы при внедрении RBM стратегии
- Абиолек на практическом опыте рассказывает об основных аспектах ведения клинических исследований
- Сколково обсуждают нормативные инициативы в вопросах ведения клинических исследований
- Ассоциация международных фармацевтических производителей проводит сравнительный анализ тенденций на мировом и российском рынках клинических исследований
- Регуляторные органы комментирую изменения в законодательстве