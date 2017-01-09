Конференция «Клинические исследования в России и СНГ»

Контакты

По вопросам участия в конференции, а также спонсорства деловыхобедов, вечерних коктейлей; рекламы в папках делегатовивозможности размещения выставочных стендов, пожалуйста,обратитесь к:

Яна Борисова, Маркетинг менеджер – Россия/СНГ,

marcus evans London Тел: +44 20 3002 3321,

Факс: +44 20 3002 3016

Email: JanaB@marcusevansuk.co