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Конференция «Клинические исследования в России и СНГ»

09.01.2017

03.06.2017 — 05.06.2017

Данная конференция marcusevans позволит Вам:

  • Обсудить основные перспективы развития законодательства и возможный импульс регуляторных изменений в сфере клинических исследований
  • Рассмотреть механизмы привлечения инвестиций в сферу клинических исследований
  • Предусмотреть и исключить возможные риски, связанные с проведением клинических исследований
  • Внедрить новые IT технологии в процессы клинических исследований
  • Сравнить работу международных и локальных CRO на практических примерах
  • Проанализировать все стадии клинических исследований и устранить барьеры, связанные с их проведением
  • Построить эффективный диалог с регуляторными органами
  • Обсудить практические аспекты ведения доклинических исследований

Бизнес кейсы от компаний:

  • GlaxoSmithKline анализирует основные процессы при внедрении RBM стратегии
  • Абиолек на практическом опыте рассказывает об основных аспектах ведения клинических исследований
  • Сколково обсуждают нормативные инициативы в вопросах ведения клинических исследований
  • Ассоциация международных фармацевтических производителей проводит сравнительный анализ тенденций на мировом и российском рынках клинических исследований
  • Регуляторные органы комментирую изменения в законодательстве

Место

г. Москва

Контакты

По вопросам участия в конференции, а также спонсорства деловыхобедов, вечерних коктейлей; рекламы в папках делегатовивозможности размещения выставочных стендов, пожалуйста,обратитесь к:

Яна Борисова, Маркетинг менеджер – Россия/СНГ,

marcus evans London Тел: +44 20 3002 3321,

Факс: +44 20 3002 3016

Email: JanaB@marcusevansuk.co

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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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