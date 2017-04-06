Конференция «Фармацевтический бизнес. Перспективы развития в СЗФО»

Газета «Ведомости» начинает серию проектов, посвященных кластерной экономике Санкт-Петербурга. Наша задача создать площадку для диалога представителей власти, производителей, поставщиков для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития кластеров, методов борьбы с кризисными тенденциями: ростом цен и девальвацией рубля, падающим спросом, эмбарго на товары иностранного производства. В фокусе вопросы господдержки, импортозамещения, новые законодательные аспекты, взаимодействие между поставщиками, производителями и конечными потребителями.
Насколько привлекателен для инвесторов северо-западный регион, какие меры государственной поддержки необходимы для развития кластеров, работает ли импортозамещение на самом деле – эти и другие вопросы будут обсуждаться участниками конференций.
На конференции «Фармацевтический бизнес. Перспективы развития в СЗФО» будут обсуждаться следующие вопросы:
- Господдержка, финансирование фармацевтики на примере предприятий СЗФО
- Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли.
Инновационные разработки.
- Ценообразование лекарственных средств. Проблематика (Рыночное или гос. регулирование)
- Информационные технологии в фармацевтике.
Аудитория
Представители власти и контролирующих органов, курирующих отрасль;
представителей отраслевых комитетов служб; топ-менеджеры производств лекарственных препаратов, представители крупнейших российских и международных компаний, производящих лекарственные средства; генеральные директора аптечных сетей; поставщики оборудования и материалов для учреждений здравоохранения; девелоперы и инвестиционные компании; юридические компании; представители IT- сектора, обсуживающих отрасль; СМИ
Стоимость участия в конференции составляет 12 000 рублей без НДС.
Для получения специальной стоимости участия в 8 000 рублей без НДС укажите кодовую фразу «Фармацевтический Вестник»