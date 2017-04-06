Петербургский клинический форум «Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней»

Участие свободное – без регистрационного взноса.

Петербургский клинический форум с международным участием посвящен актуальным вопросам психосоматической медицины и психотерапии в клинике внутренних болезней, повышению эффективности лечебного процесса, формированию знаний и навыков в области реабилитации в клинике внутренних болезней у больных с невротическими расстройствами, обновлению и систематизации знаний о патогенезе невротических расстройств. В форуме примут участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты.

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Прием тезисов

В настоящее время идет формирование научной программы и принимаются тезисы к публикации в сборнике материалов форума. Всем желающим выступить с докладом или опубликовать тезисы по соответствующей тематике форума необходимо не позднее 30 апреля отправить заявку на e-mail: program@terapevt.spb.ru

Тематика форума

Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений и возможности их применения в клинической практике

Психогенные расстройства кровообращения, гипертензия и стрессы

Микробиота и психосоматические расстройства

Психоэндокринные нарушения

Гастроэнтерология и психосоматические расстройства

Онкология и психосоматические расстройства

Пульмонология и психосоматические расстройства

Ревматология и психосоматические расстройства

Острые соматогенные психозы

Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия в психотерапевтическом процессе

Роль психотерапии и психофармакотерапии в лечении психических, психосоматических и сексуальных расстройств, сохранении психического здоровья

Аккредитация в программе НМО

Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям по специальностям терапия, психотерапия, гастроэнтерология, ревматология, кардиология, неврология, психиатрия, сексология.

Выставка

В рамках форума будет проходить выставка с участием производителей лекарственных средств и медицинского оборудования. К сотрудничеству приглашаются все заинтересованные компании.