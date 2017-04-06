Петербургский клинический форум «Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней»

Участие свободное – без регистрационного взноса.
Петербургский клинический форум с международным участием посвящен актуальным вопросам психосоматической медицины и психотерапии в клинике внутренних болезней, повышению эффективности лечебного процесса, формированию знаний и навыков в области реабилитации в клинике внутренних болезней у больных с невротическими расстройствами, обновлению и систематизации знаний о патогенезе невротических расстройств. В форуме примут участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты.
Прием тезисов
В настоящее время идет формирование научной программы и принимаются тезисы к публикации в сборнике материалов форума. Всем желающим выступить с докладом или опубликовать тезисы по соответствующей тематике форума необходимо не позднее 30 апреля отправить заявку на e-mail: program@terapevt.spb.ru
Тематика форума
- Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений и возможности их применения в клинической практике
- Психогенные расстройства кровообращения, гипертензия и стрессы
- Микробиота и психосоматические расстройства
- Психоэндокринные нарушения
- Гастроэнтерология и психосоматические расстройства
- Онкология и психосоматические расстройства
- Пульмонология и психосоматические расстройства
- Ревматология и психосоматические расстройства
- Острые соматогенные психозы
- Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия в психотерапевтическом процессе
- Роль психотерапии и психофармакотерапии в лечении психических, психосоматических и сексуальных расстройств, сохранении психического здоровья
Аккредитация в программе НМО
Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям по специальностям терапия, психотерапия, гастроэнтерология, ревматология, кардиология, неврология, психиатрия, сексология.
Выставка
В рамках форума будет проходить выставка с участием производителей лекарственных средств и медицинского оборудования. К сотрудничеству приглашаются все заинтересованные компании.