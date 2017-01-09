XIII конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи»

Вот уже на протяжении 12 лет ежегодно в олимпийской столице – городе Сочи проходит ежегодная межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи». За эти годы в работе конференции приняли участие тысячи специалистов, освещены и обсуждены десятки актуальных тем.

Конференция традиционно собирает широкий круг участников и предоставляет возможность гармоничного сочетания интенсивной научно-практической программы, активного профессионального обмена опытом и отдыха в олимпийском городе Сочи – жемчужине Черноморского побережья Кавказа.

В работе конференции примут участие руководители и специалисты ЛПУ, органов управления здравоохранением, страховых компаний, аптечных организаций, производители и дистрибьюторы лекарственных средств, клинические фармакологи, преподаватели ВУЗов и др.

Насыщенная программа, авторитетный состав докладчиков и участников, современный организационный уровень являются залогом многолетнего успешного проведения данной конференции.