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24-ая международная выставка «Аптека 2017»

07.04.2017

04.12.2017 — 07.12.2017

24-я Международная специализированная выставка «Аптека» пройдет 4–7 декабря 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» (Павильон 7) в составе Российской недели здравоохранения. Традиционно мероприятие объединяет представителей фармацевтической отрасли России и других стран мира, становясь для них деловой площадкой для подведения итогов года и обсуждения перспектив. Ежегодно в выставке принимают участие ведущие компании разработчики, производители и поставщики лекарственных средств.

«Аптека» отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Активную поддержку мероприятию оказывают Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ), Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Cоюз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО).

На выставке «Аптека» представлено все многообразие медицинской отрасли: лекарственные средства, изделия медицинского назначения, лечебная косметика, гомеопатия, минеральные воды, ароматерапия, БАДы и фитопродукты, парафармацевтика, ортопедическая и массажно-оздоровительная продукция, товары для новорожденных, аптечное оборудование, информационные и консалтинговые услуги и т.д. Экспозиция выставки способствует раскрытию возможностей сотрудничества в звеньях цепочки: производитель — дистрибьютор — аптека — конечный потребитель, что и делает ее привлекательной для специалистов всех направлений медицины и фармации.

Выставку «Аптека» ежегодно посещают представители всех секторов медицинского сообщества: практикующие врачи, фармацевты, разработчики, производители и дистрибьюторы лекарственных средств и лечебной косметики, представители органов здравоохранения.

Отличительная черта выставки — ее насыщенная научная программа. В рамках мероприятия ежегодно проходит Международный медико-фармацевтический форум, который ежегодно посещают более 1500 специалистов.

Основные цели Форума:

  • Содействовать развитию фармацевтического рынка России;
  • Создать платформу для обмена опытом между специалистами в области фармацевтики, финансирования, управления проектами и т.д.;
  • Ознакомить аудиторию с новыми разработками в сфере фармацевтики;
  • Способствовать установлению деловых связей и налаживанию конструктивного диалога между основными регуляторами рынка;
  • Представить инвесторам надежные компании и наиболее привлекательные проекты для финансирования;

Формат Форума включает в себя Деловую медико-фармацевтическую бизнес-конференцию, симпозиумы, дискуссии, мастер-классы для практикующих врачей, круглые столы на актуальные вопросы медицины и фармации.

В работе Форума принимают участие специалисты всех направлений фармации и медицины: представители фармацевтических компаний и аптечных сетей, практикующие врачи, представители государственной власти и профессура.

Место

«Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 7

Фармвестник-ТВ
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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