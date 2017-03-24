VII Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего»

Приглашаем студентов и аспирантов принять участие 24-25 апреля 2017 года в работе VII Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО», которая состоится в ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Тематические направления научной программы конференции:
- Математическое моделирование при разработке лекарственных средств;
- Современные подходы к синтезу лекарственных субстанций;
- Инновационные подходы в биотехнологии;
- Современные исследования и разработки магистрантов в области био- и химической технологии;
- Технология производства инновационных лекарственных средств;
- Методы стандартизации, фармакогностическая и фармакологическая оценка новых лекарственных средств;
- Региональные модели лекарственного обеспечения населения и проблемы фармацевтического производства;
- Гуманитарные проблемы науки и фармацевтического образования.
По итогам работы конференции будет выпущен сборник материалов (приложение к журналу «Фармация»).