VII Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего»

Приглашаем студентов и аспирантов принять участие 24-25 апреля 2017 года в работе VII Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО», которая состоится в ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Тематические направления научной программы конференции:

Математическое моделирование при разработке лекарственных средств;

Современные подходы к синтезу лекарственных субстанций;

Инновационные подходы в биотехнологии;

Современные исследования и разработки магистрантов в области био- и химической технологии;

Технология производства инновационных лекарственных средств;

Методы стандартизации, фармакогностическая и фармакологическая оценка новых лекарственных средств;

Региональные модели лекарственного обеспечения населения и проблемы фармацевтического производства;

Гуманитарные проблемы науки и фармацевтического образования.

По итогам работы конференции будет выпущен сборник материалов (приложение к журналу «Фармация»).