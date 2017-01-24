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13-й Международный форум "MedSoft-2017"

24.01.2017

11.04.2017 — 13.04.2017

Цели проведения

  • Формирование единого информационного пространства в сфере разработки и применения медицинских информационных технологий
  • Помощь медицинским учреждениям в вопросах выбора и использования компьютерных систем
  • Решение вопросов информационной совместимости, стандартизации и интеграции медицинских компьютерных систем
  • Анализ конъюнктуры рынка. Продвижение разработок на рынок

Тематика выставки и конференции

  • Информационные системы медучреждений и органов управления здравоохранением. Региональные системы
  • Электронные регистратуры ЛПУ
  • Компьютерные системы для исследований и диагностики (функциональная и лучевая диагностика, лабораторные исследования и др.)
  • Системы компьютеризации массовых исследований и профилактики
  • Лабораторные информационные системы
  • Системы обработки изображений
  • Электронные медицинские карты
  • Компьютерные системы в фармации
  • Компьютерные системы в стоматологии
  • Телемедицинские системы. Медицинский Интернет
  • Интеллектуальные медицинские системы
  • Обучающие системы. Электронные атласы. Мультимедийные системы и многое другое

Выставка

MedSoft - самая крупная специализированная выставка в сфере медицинских ИКТ: 46 организаций-участников на MedSoft-2016

Стоимость участия

  • 14 900 руб. за 1 кв. м. застроенной площади
  • Членам АРМИТ - скидка 15%: 12 900 руб. за 1 кв. м. застроенной площади
  • Регистрационный взнос в размере стоимости 1 кв.м. застроенной площади
  • Минимальный размер стенда: 2 кв.м.

Дополнительные скидки

  • При размере стенда 12-23 кв.м. – доп. скидка 5%
  • При размере стенда 24 кв.м. и более – доп. скидка 10%

Конференция

В программу конференции включаются выступления, соответствующие тематике форума и содержащие конкретные идеи, факты и цифры. Все презентации выступлений публикуются в Интернете.

  • Выступление (до 15 мин.) в конференц-зале. Безусловным приоритетом при включении выступлений в программу конференции пользуются организации – участники выставки. За выступления на конференции денег не берем.
  • Презентация (до 45 мин.) в выставочном зале (в зоне переговоров и отдыха). Стоимость: 10 000 руб.

Посетители

MedSoft-2016 посетили разработчики медицинских компьютерных систем, представители СМИ и торгующих организаций, медики и организаторы здравоохранения России: Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Геленджик, Гусь-Хрустальный, Екатеринбург, Елец, Иваново, Казань, Калининград, Калуга и Калужская обл., Кемерово, Кинешма, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, , Магнитогорск, Московская обл., Москва, Н.Новгород и Нижегородская обл., Новосибирск, Обнинск, Омск, Оренбург, Пенза, Переславль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, С.-Петербург, Салехард, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск, Солигорск, Сочи, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Ярославль. Были гости из Белоруссии (Минск Гомель), Казахстана (Алма-Аты, Астана), Киргизии (Бишкек), Великобритании (Силсден), Германии (Берлин), Греции (Солоники), Финляндии (Еспо).
Привлечь как можно больше и медиков и разработчиков – остается главным направлением деятельности организаторов при подготовке MedSoft-2017.

Место

Москва. Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР». Павильон №2, зал №5

Организаторы

Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ)

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Фармвестник-ТВ
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Лед тронется
Бремя четырех
Лекарственная перезагрузка
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