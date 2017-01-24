13-й Международный форум "MedSoft-2017"

Цели проведения

Формирование единого информационного пространства в сфере разработки и применения медицинских информационных технологий

Помощь медицинским учреждениям в вопросах выбора и использования компьютерных систем

Решение вопросов информационной совместимости, стандартизации и интеграции медицинских компьютерных систем

Анализ конъюнктуры рынка. Продвижение разработок на рынок

Тематика выставки и конференции

Информационные системы медучреждений и органов управления здравоохранением. Региональные системы

Электронные регистратуры ЛПУ

Компьютерные системы для исследований и диагностики (функциональная и лучевая диагностика, лабораторные исследования и др.)

Системы компьютеризации массовых исследований и профилактики

Лабораторные информационные системы

Системы обработки изображений

Электронные медицинские карты

Компьютерные системы в фармации

Компьютерные системы в стоматологии

Телемедицинские системы. Медицинский Интернет

Интеллектуальные медицинские системы

Обучающие системы. Электронные атласы. Мультимедийные системы и многое другое

Выставка

MedSoft - самая крупная специализированная выставка в сфере медицинских ИКТ: 46 организаций-участников на MedSoft-2016

Стоимость участия

14 900 руб. за 1 кв. м. застроенной площади

Членам АРМИТ - скидка 15%: 12 900 руб. за 1 кв. м. застроенной площади

Регистрационный взнос в размере стоимости 1 кв.м. застроенной площади

Минимальный размер стенда: 2 кв.м.

Дополнительные скидки

При размере стенда 12-23 кв.м. – доп. скидка 5%

При размере стенда 24 кв.м. и более – доп. скидка 10%

Конференция

В программу конференции включаются выступления, соответствующие тематике форума и содержащие конкретные идеи, факты и цифры. Все презентации выступлений публикуются в Интернете.

Выступление (до 15 мин.) в конференц-зале. Безусловным приоритетом при включении выступлений в программу конференции пользуются организации – участники выставки. За выступления на конференции денег не берем.

Презентация (до 45 мин.) в выставочном зале (в зоне переговоров и отдыха). Стоимость: 10 000 руб.

Посетители

MedSoft-2016 посетили разработчики медицинских компьютерных систем, представители СМИ и торгующих организаций, медики и организаторы здравоохранения России: Архангельск, Астрахань, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Геленджик, Гусь-Хрустальный, Екатеринбург, Елец, Иваново, Казань, Калининград, Калуга и Калужская обл., Кемерово, Кинешма, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, , Магнитогорск, Московская обл., Москва, Н.Новгород и Нижегородская обл., Новосибирск, Обнинск, Омск, Оренбург, Пенза, Переславль-Залесский, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, С.-Петербург, Салехард, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск, Солигорск, Сочи, Сургут, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Ярославль. Были гости из Белоруссии (Минск Гомель), Казахстана (Алма-Аты, Астана), Киргизии (Бишкек), Великобритании (Силсден), Германии (Берлин), Греции (Солоники), Финляндии (Еспо).

Привлечь как можно больше и медиков и разработчиков – остается главным направлением деятельности организаторов при подготовке MedSoft-2017.