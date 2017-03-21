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Здравоохранение лидирует по числу проектов в области ГЧП

21.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

Общий объем частных инвестиций в рамках реализуемых проектов в области государственно-частного партнерства в здравоохранении достигает 57 млрд рублей. Об этом в ходе заседания координационного совета Минздрава РФ по государственно-частному партнерству заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. Эта цифра составляет почти 10% инвестиций во все проекты ГЧП, отметил он.

Всего же по итогам 2016 года в здравоохранении в рамках ГЧП на стадии строительства и эксплуатации реализуется 61 проект, сообщил представитель Минздрава.

Таким образом, «здравоохранение является лидером в социальной сфере по количеству реализуемых проектов ГЧП», заключил Сергей Краевой.

На заседании был также анонсирован Всероссийский конкурс «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении в 2017 году». В этом году он будет проводиться в третий раз. Как сообщил директор Департамента инфраструктурного развития и ГЧП Минздрава Андрей Казутин, прием заявок будет проходить до 15 сентября, а победители будут названы 8 декабря.

Цель проекта - развитие и внедрение механизмов взаимодействия органов государственной власти и организаций частного сектора в здравоохранении, привлечение частного капитала для развития инфраструктуры здравоохранения, повышение эффективности государственного управления в данной сфере.

По словам заместителя Департамента инфраструктурного развития и ГЧП Минздрава РФ Кирилла Хрянина, в настоящее время реализуются более 20 пилотных инвестиционных проектов с использованием различных механизмов привлечения внебюджетных инвестиций. Общий их объем оценивается в более чем 10 млрд рублей.

На фото: Сергей Краевой

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
государственно-частное партнерство
Персоны
Краевой Сергей Александрович
Заместитель Министра здравоохранения РФ
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09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
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Клеточная эфемерность
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