Здравоохранение лидирует по числу проектов в области ГЧП

Общий объем частных инвестиций в рамках реализуемых проектов в области государственно-частного партнерства в здравоохранении достигает 57 млрд рублей. Об этом в ходе заседания координационного совета Минздрава РФ по государственно-частному партнерству заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. Эта цифра составляет почти 10% инвестиций во все проекты ГЧП, отметил он.

Всего же по итогам 2016 года в здравоохранении в рамках ГЧП на стадии строительства и эксплуатации реализуется 61 проект, сообщил представитель Минздрава.

Таким образом, «здравоохранение является лидером в социальной сфере по количеству реализуемых проектов ГЧП», заключил Сергей Краевой.

На заседании был также анонсирован Всероссийский конкурс «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении в 2017 году». В этом году он будет проводиться в третий раз. Как сообщил директор Департамента инфраструктурного развития и ГЧП Минздрава Андрей Казутин, прием заявок будет проходить до 15 сентября, а победители будут названы 8 декабря.

Цель проекта - развитие и внедрение механизмов взаимодействия органов государственной власти и организаций частного сектора в здравоохранении, привлечение частного капитала для развития инфраструктуры здравоохранения, повышение эффективности государственного управления в данной сфере.

По словам заместителя Департамента инфраструктурного развития и ГЧП Минздрава РФ Кирилла Хрянина, в настоящее время реализуются более 20 пилотных инвестиционных проектов с использованием различных механизмов привлечения внебюджетных инвестиций. Общий их объем оценивается в более чем 10 млрд рублей.

На фото: Сергей Краевой