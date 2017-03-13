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Завершилось тестирование на знание препарата «Новобисмол»!

13.03.2017

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Новобисмол» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

  1. Кравцова Вера Анатольевна, ООО "Анастасия", г. Люберцы
  2. Черкаева Наталья Аликовна, ООО "Классика", г. Нижний Тагил
  3. Дмитриева Дарья Сергеевна, "Советская аптека", г. Псков
  4. Завьялова Татьяна, ООО "Виола", г. Лысьева
  5. Давыдова Евгения Александровна, ООО "Реалко", г. Старый Оскол
  6. Боброва Елена Владимировна, аптеки "Максавит", г. Богородск
  7. Хазиева Эльмира Фанисовна, аптеки Удмуртии, г. Ижевск
  8. Коптева Анастасия Александровна, аптека "Доктор V", г. Санкт-Петербург
  9. Габитова Римма Амировна, ООО "Маркетинг центр", г. Екатеринбург
  10. Давлетова Голира Рифовна, ООО "Социальные аптеки", г. Казань

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!

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Метки
тест
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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