Завершилось тестирование на знание препарата «Новобисмол»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Новобисмол» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Кравцова Вера Анатольевна, ООО "Анастасия", г. Люберцы
- Черкаева Наталья Аликовна, ООО "Классика", г. Нижний Тагил
- Дмитриева Дарья Сергеевна, "Советская аптека", г. Псков
- Завьялова Татьяна, ООО "Виола", г. Лысьева
- Давыдова Евгения Александровна, ООО "Реалко", г. Старый Оскол
- Боброва Елена Владимировна, аптеки "Максавит", г. Богородск
- Хазиева Эльмира Фанисовна, аптеки Удмуртии, г. Ижевск
- Коптева Анастасия Александровна, аптека "Доктор V", г. Санкт-Петербург
- Габитова Римма Амировна, ООО "Маркетинг центр", г. Екатеринбург
- Давлетова Голира Рифовна, ООО "Социальные аптеки", г. Казань
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!