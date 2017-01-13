Завершилось тестирование на знание препарата «Необутин»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание синбиотика «Максилак» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

Воронцова Дарья Владимировна, ООО "ВАТ-сервис", г. Новокузнецк Мурадян Маретта Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь Басов Ярослав Игоревич, ООО "Стамед Плюс", г. Севастополь Хмелёва Ирина Геннадьевна, ООО "Виола", г. Лысьева Пермякова Зинаида Викторовна, ООО "Он Клиник", г. Москва Зырянова Софья Леонидовна, КОГУП " Межрайонная аптека №20", г. Белая Холуница Аболмасова Анна Юрьевна, аптека "Ладушка", г. Старый Оскол Макеева Наталья Ивановна, ГБУЗ "ККБ", г. Барнаул Елизавета Кузьмина, АО "Ульяновск Фармация", г.Ульяновск Козлова Ирина Борисовна, ООО ПКФ Константа, г.Осташков

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!