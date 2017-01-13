Завершилось тестирование на знание препарата «Необутин»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание синбиотика «Максилак» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Воронцова Дарья Владимировна, ООО "ВАТ-сервис", г. Новокузнецк
- Мурадян Маретта Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь
- Басов Ярослав Игоревич, ООО "Стамед Плюс", г. Севастополь
- Хмелёва Ирина Геннадьевна, ООО "Виола", г. Лысьева
- Пермякова Зинаида Викторовна, ООО "Он Клиник", г. Москва
- Зырянова Софья Леонидовна, КОГУП "Межрайонная аптека №20", г. Белая Холуница
- Аболмасова Анна Юрьевна, аптека "Ладушка", г. Старый Оскол
- Макеева Наталья Ивановна, ГБУЗ "ККБ", г. Барнаул
- Елизавета Кузьмина, АО "Ульяновск Фармация", г.Ульяновск
- Козлова Ирина Борисовна, ООО ПКФ Константа, г.Осташков
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!