Завершилось тестирование на знание препарата «Кагоцел»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Кагоцел» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Аржанникова Алеся Михайловна, ООО "Советская аптека", г. Псков
- Астафьева Татьяна Александровна, Фарма-Сиб 2, г. Кемерово
- Богданова Елена Вениаминовна, ООО "Аптека 242", г. Нефтеюганск
- Бокарева Ирина Сергеевна, ООО "Аптека 24", г. Нижний Новгород
- Воронцова Дарья Владимировна, ООО "ВАТ-сервис", г. Новокузнецк
- Габитова Римма Амировна, ООО "Маркетинг центр", г. Екатеринбург
- Гаврилюк Виктория Максимовна, ИП Жидкова Е.Н., г. Новоалтайск
- Дмитирева Дарья Сергеевна, ООО "Советская аптека", г. Псков
- Жирякова Анна Алексеевна, ООО "Яринвест Медикал", г. Ростов
- Завьялова Татьяна, ООО "Виола", г. Лысьева
- Косенков Антон, ООО "Иван-чай", г. Брянск
- Кутузова Елена Владимировна, аптечный пункт ИП Тищенко Н.М., г. Светлогорск
- Лукьянчук Анастасия Николаевна, ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", г. Москва
- Михайлюк Мария Сергеевна, ООО "Бережливая аптека", г. Воронеж
- Мурадян Маретта Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь
- Новгородская Елена Анатольевна, ООО "Мир здоровья", г. Рыбинск
- Пострыгань Татьяна Сергеевна, ООО "Ваш фармацевт", г. Омск
- Рымарева Наталия Леонидовна, ООО "Грааль", г. Старый Оскол
- Семина Юлия Александровна, "Аптека на Красном", г. Новосибирск
- Семкина Екатерина Георгиевна, ООО "С.О.Ц.", г. Белгород
- Суетина Марина Леонидовна, ООО "Виола", г. Лысьева
- Филиппенко Светлана Викторовна, ООО "Адмирал", г. Иваново
- Хабибуллина Альбина Закиевна, ООО "Медуница", г. Уфа
- Хазиева Эльмира Фанисовна, ГУП УР Аптека Удмуртии, г. Ижевск
- Хорошева Ирина Олеговна, ООО "Клиническая аптека", г. Алексеевка
- Черкаева Наталья Аликовна, ООО "Развитие", г. Нижний Тагил
- Чернышова Ирина Владиславовна, МУП "Социальная аптека", г. Старый Оскол
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!