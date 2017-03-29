 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
260

Завершилось тестирование на знание препарата «Кагоцел»!

29.03.2017

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Кагоцел» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

  1. Аржанникова Алеся Михайловна, ООО "Советская аптека", г. Псков
  2. Астафьева Татьяна Александровна, Фарма-Сиб 2, г. Кемерово
  3. Богданова Елена Вениаминовна, ООО "Аптека 242", г. Нефтеюганск
  4. Бокарева Ирина Сергеевна, ООО "Аптека 24", г. Нижний Новгород
  5. Воронцова Дарья Владимировна, ООО "ВАТ-сервис", г. Новокузнецк
  6. Габитова Римма Амировна, ООО "Маркетинг центр", г. Екатеринбург
  7. Гаврилюк Виктория Максимовна, ИП Жидкова Е.Н., г. Новоалтайск
  8. Дмитирева Дарья Сергеевна, ООО "Советская аптека", г. Псков
  9. Жирякова Анна Алексеевна, ООО "Яринвест Медикал", г. Ростов
  10. Завьялова Татьяна, ООО "Виола", г. Лысьева
  11. Косенков Антон, ООО "Иван-чай", г. Брянск
  12. Кутузова Елена Владимировна, аптечный пункт ИП Тищенко Н.М., г. Светлогорск
  13. Лукьянчук Анастасия Николаевна, ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", г. Москва
  14. Михайлюк Мария Сергеевна, ООО "Бережливая аптека", г. Воронеж
  15. Мурадян Маретта Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь
  16. Новгородская Елена Анатольевна, ООО "Мир здоровья", г. Рыбинск
  17. Пострыгань Татьяна Сергеевна, ООО "Ваш фармацевт", г. Омск
  18. Рымарева Наталия Леонидовна, ООО "Грааль", г. Старый Оскол
  19. Семина Юлия Александровна, "Аптека на Красном", г. Новосибирск
  20. Семкина Екатерина Георгиевна, ООО "С.О.Ц.", г. Белгород
  21. Суетина Марина Леонидовна, ООО "Виола", г. Лысьева
  22. Филиппенко Светлана Викторовна, ООО "Адмирал", г. Иваново
  23. Хабибуллина Альбина Закиевна, ООО "Медуница", г. Уфа
  24. Хазиева Эльмира Фанисовна, ГУП УР Аптека Удмуртии, г. Ижевск
  25. Хорошева Ирина Олеговна, ООО "Клиническая аптека", г. Алексеевка
  26. Черкаева Наталья Аликовна, ООО "Развитие", г. Нижний Тагил
  27. Чернышова Ирина Владиславовна, МУП "Социальная аптека", г. Старый Оскол

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!

Материалы по теме
14.03.2017 Проверьте свои знания о противовирусном препарате Кагоцел® и получите сертификат на 1000 руб.!
13.03.2017 Завершилось тестирование на знание препарата «Новобисмол»!
28.02.2017 Хотите получить сертификат на 1 000 руб.? Пройдите тест на знание препарата «Новобисмол»!
13.01.2017 Завершилось тестирование на знание препарата «Необутин»!
27.12.2016 Завершилось тестирование на знание препаратов для экстренной контрацепции!
Метки
тест
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
28.03 — 30.03 IPhEB&CPhI Russia - 2017
29.03 IX Ежегодная конференция «Государственное регулирование и Российская фармпромышленность-2017: продолжение диалога»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения