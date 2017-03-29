Завершилось тестирование на знание препарата «Кагоцел»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Кагоцел» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

Аржанникова Алеся Михайловна, ООО "Советская аптека", г. Псков Астафьева Татьяна Александровна, Фарма-Сиб 2, г. Кемерово Богданова Елена Вениаминовна, ООО "Аптека 242", г. Нефтеюганск Бокарева Ирина Сергеевна, ООО "Аптека 24", г. Нижний Новгород Воронцова Дарья Владимировна, ООО "ВАТ-сервис", г. Новокузнецк Габитова Римма Амировна, ООО "Маркетинг центр", г. Екатеринбург Гаврилюк Виктория Максимовна, ИП Жидкова Е.Н., г. Новоалтайск Дмитирева Дарья Сергеевна, ООО "Советская аптека", г. Псков Жирякова Анна Алексеевна, ООО "Яринвест Медикал", г. Ростов Завьялова Татьяна, ООО "Виола", г. Лысьева Косенков Антон, ООО "Иван-чай", г. Брянск Кутузова Елена Владимировна, аптечный пункт ИП Тищенко Н.М., г. Светлогорск Лукьянчук Анастасия Николаевна, ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", г. Москва Михайлюк Мария Сергеевна, ООО "Бережливая аптека", г. Воронеж Мурадян Маретта Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь Новгородская Елена Анатольевна, ООО "Мир здоровья", г. Рыбинск Пострыгань Татьяна Сергеевна, ООО "Ваш фармацевт", г. Омск Рымарева Наталия Леонидовна, ООО "Грааль", г. Старый Оскол Семина Юлия Александровна, "Аптека на Красном", г. Новосибирск Семкина Екатерина Георгиевна, ООО "С.О.Ц.", г. Белгород Суетина Марина Леонидовна, ООО "Виола", г. Лысьева Филиппенко Светлана Викторовна, ООО "Адмирал", г. Иваново Хабибуллина Альбина Закиевна, ООО "Медуница", г. Уфа Хазиева Эльмира Фанисовна, ГУП УР Аптека Удмуртии, г. Ижевск Хорошева Ирина Олеговна, ООО "Клиническая аптека", г. Алексеевка Черкаева Наталья Аликовна, ООО "Развитие", г. Нижний Тагил Чернышова Ирина Владиславовна, МУП "Социальная аптека", г. Старый Оскол

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!