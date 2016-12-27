Завершилось тестирование на знание препарата «Эскапел»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Эскапел» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»! Список победителей:

Воронцова Дарья Владимировна, ООО "Ват-сервис", г. Новокузнецк Сёмкина Екатерина Георгиевна, "С.О.Ц.", г. Белгород Азарова Ольга Николаевна, ООО "Забота", г. Воронеж Сажнюк Анна Сергеевна, ООО "Витаминка", г. Подольск Малявина Яна Александровна, ООО "Дежурная аптека", г. Тольятти Котомина Ольга Геннадьевна, "Фармакор", г. Санкт-Петербург Селибов Константин Николаевич, ООО "Классика", г. Рязань Петров Александр Владимирович, "Лоцман", г. Рыбинск Остроухова Ксения Александровна, "Липецкфармация", г. Липецк Косенков Антон, "Мэтр", г. Брянск

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!