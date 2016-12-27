Завершилось тестирование на знание препарата «Эскапел»!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата «Эскапел» и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»! Список победителей:
- Воронцова Дарья Владимировна, ООО "Ват-сервис", г. Новокузнецк
- Сёмкина Екатерина Георгиевна, "С.О.Ц.", г. Белгород
- Азарова Ольга Николаевна, ООО "Забота", г. Воронеж
- Сажнюк Анна Сергеевна, ООО "Витаминка", г. Подольск
- Малявина Яна Александровна, ООО "Дежурная аптека", г. Тольятти
- Котомина Ольга Геннадьевна, "Фармакор", г. Санкт-Петербург
- Селибов Константин Николаевич, ООО "Классика", г. Рязань
- Петров Александр Владимирович, "Лоцман", г. Рыбинск
- Остроухова Ксения Александровна, "Липецкфармация", г. Липецк
- Косенков Антон, "Мэтр", г. Брянск
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!