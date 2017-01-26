Зарплаты на рынке медоборудования: от менеджера до генерального директора

Динамика зарплат на рынке медицинского оборудования и медтехники за год практически не изменилась.

«Зарплатные предложения в целом не снижались, несмотря на волну сокращений, прокатившихся по рынку с началом кризиса. И не увеличивались, хотя потребность компаний в кадрах в 2016 году выросла», - отмечает специалист по подбору персонала направления «Медицина и фармацевтика» рекрутинговой компании «Юнити» Наталья Мерцалова.

По данным «Юнити» на январь 2017 г., зарплатное предложение для менеджера по продажам на рынке медоборудования составляет в среднем 80 тыс. рублей. Продакт-менеджер может рассчитывать на зарплату в 120 тыс. рублей.

Руководителям отдела продаж предлагают оклад в диапазоне 100-120 тыс. рублей. При этом бонусная составляющая может в разы превышать базовую часть дохода.

Компенсация генерального директора компании на рынке продаж медоборудования колеблется от 700 до 1 млн рублей.