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Зарплаты на рынке медоборудования: от менеджера до генерального директора

26.01.2017

Динамика зарплат на рынке медицинского оборудования и медтехники за год практически не изменилась.

«Зарплатные предложения в целом не снижались, несмотря на волну сокращений, прокатившихся по рынку с началом кризиса. И не увеличивались, хотя потребность компаний в кадрах в 2016 году выросла», - отмечает специалист по подбору персонала направления «Медицина и фармацевтика» рекрутинговой компании «Юнити» Наталья Мерцалова.

По данным «Юнити» на январь 2017 г., зарплатное предложение для менеджера по продажам на рынке медоборудования составляет в среднем 80 тыс. рублей. Продакт-менеджер может рассчитывать на зарплату в 120 тыс. рублей.

Руководителям отдела продаж предлагают оклад в диапазоне 100-120 тыс. рублей. При этом бонусная составляющая может в разы превышать базовую часть дохода.

Компенсация генерального директора компании на рынке продаж медоборудования колеблется от 700 до 1 млн рублей.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
зарплата
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