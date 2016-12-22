Зарплатные предложения на фармрынке в 2016 году остались на уровне прошлого года

Размер зарплатных предложений для соискателей на фрамрынке почти не изменился – к такому выводу пришли эксперты Кадрового агентства «Юнити». По данным агентства, в уходящем году работодатели в фармацевтике, как в целом и в других отраслях, стремились оптимизировать расходы на персонал и снижать издержки.

Зарплаты

Как правило, во многих компаниях стали более скромными соцпакеты, часто это происходило за счет уменьшения опций по ДМС.

«Впрочем, общая положительная динамика развития отрасли и существенное влияние госпрограммы «Фарма-2020» позволили не сокращать людей и не урезать заработные платы», – говорят в «Юнити».

В условиях, предлагаемых работодателями соискателям, наблюдалась стабильность. По оценке руководителя группы подбора персонала департамента Pharma & Medicine КА «Юнити» Кристины Аванесовой, размер оплаты труда для большинства новых сотрудников сохранялся на уровне конца 2015 года. Только некоторым востребованным категориям персонала (технологам, экспертам по качеству, специалистам по market access) прибавили стартовые оклады на 8–15%.

По прогнозам рекрутеров, в 2017 году продолжится стагнация фармацевтической отрасли, а рост зарплатных предложений на кадровом рынке не превысит уровень инфляции. Более того, оклады соискателей начальных позиций без опыта работы могут снизиться на 5–10%. Уникальные специалисты по-прежнему будут рассчитывать на повышение при переходе в новую компанию.

Вакансии

Развитие фармпроизводств привело к высокому спросу на химиков, разработчиков, инженеров, наладчиков, операторов. Согласно статистике КА «Юнити», рост заказов на подбор указанных вакансий составил 18% в сравнении с 2015 г.

«Производственные профессии по-прежнему в дефиците, – уточняет специалист по подбору персонала департамента Pharma & Medicine КА «Юнити» Наталья Мерцалова. – Так, технологам в области лабораторного оборудования сегодня предлагают средний по Москве оклад в размере 80 000 рублей без учета бонусов и хороший соцпакет, ряд компаний предоставляют возможность пройти стажировку в Европе. Востребованы на фармзаводах и эксперты со знанием стандартов GMP. Им работодатели готовы платить от 90 000 рублей».

В количественном выражении на кадровом рынке отрасли лидируют позиции специалистов по продажам. По данным hh.ru на ноябрь 2016 г., их доля составляла 37% из 3900 актуальных российских вакансий в сфере фармацевтики. Основная часть свободных должностей приходится на самую массовую категорию менеджеров по продажам

начального уровня – медицинских представителей. Как отмечают эксперты, эта позиция осталась единственной в фармацевтике, где соискателю достаточно лишь профильного высшего образования. Подход к подбору руководителей групп, супервайзеров, территориальных менеджеров более жесткий: работодатели требуют от кандидатов сопоставимый опыт – не менее трех лет.

В 2017 г., по мнению специалистов «Юнити», фармкомпании продолжат искать новые каналы и рынки сбыта продукции, экспансия в регионы усилится. Однако выбирать даже на стартовые позиции менеджеров по продажам станут более тщательно. Многие работодатели перейдут к тактике замены менее эффективных сотрудников без увеличения общей численности. Доля менеджеров по продажам в общем пуле вакансий, по прогнозу агентства, снизится с 35–40 до 25–30% в пользу производственников.

Специальные специальности

В 2016 г. вырос спрос на бренд-менеджеров, экспертов в product launch препаратов и специалистов по market access.

«Год назад бренд-менеджер с заработной платой в размере 80 000–100 000 рублей должен был отвечать за анализ рынка, формирование портфеля продукции, готовить бизнес-планы по выводу товаров, а также проводить тренинги и давать консультации по ним как для внешних, так и для внутренних клиентов. Сейчас за те же деньги задачи специалиста дополнительно включают участие в мероприятиях по продвижению, работу с фокус-группой, разработку и контроль планов продаж и закупок», – приводит пример Наталья Мерцалова.

Все более востребованными становятся менеджеры по работе с ключевыми клиентами (КАМ). Производители стремятся сохранять конкурентоспособность, в том числе за счет поддержания низкой отпускной цены для потребителя. Поэтому им нужны те, кто умеет заключать прямые контракты с аптечными сетями и другими крупными заказчиками: в «Юнити» спрос на позицию менеджеров по работе с ключевыми клиентами от фармкомпаний вырос на 36% по сравнению с 2015 г.

«Как и в случае с маркетологами, спектр возлагаемых на КАМов задач расширился. Например, им нередко дополнительно вменяют в обязанности развитие профессиональных отношений с лидерами мнения в регионе. Поиск адекватных менеджеров – сложный и долгий процесс, рекрутеры даже вынуждены прибегать к релокации, например из Сибири на Урал, из-за отсутствия в регионе релевантных соискателей», – говорится в исследовании «Юнити».

Рекрутеры предполагают, что в будущем году работодатели продолжат формировать вакансии КАМов под конкретные цели компании. Уникальные требования к кандидатам будут нуждаться в индивидуальной работе и точечном поиске. Однако заработные платы специалистов ощутимо расти не будут.

Топы

В уходящем году фармкомпании меняли команды топов-менеджеров. Только в ноябре 2016 г. кадровые назначения на самом верху произошли в ГК «Герофарм», российских подразделениях Pfizer и «Астеллас Фарма». На мировой арене одной из крупнейших стала перестановка региональных управляющих по Азиатско-Тихоокеанскому региону в GlaxoSmithKline.

Как отмечает Кристина Аванесова, в уходящем году замены высшего руководства проходили и по причине слияния компаний, и из-за того, что предыдущая команда не справлялась, не показывала быстрых результатов, на которые нацелены собственники бизнеса. Поэтому запросы на подбор директоров, от генерального до категорийного, в агентство поступали регулярно. Порой требовалось найти сразу команду из нескольких управленцев, например, блока продаж.