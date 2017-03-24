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Зарплатные предложения для медпредставителей в целом по России снизились за год на тысячу рублей

24.03.2017

Служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter по заказу проекта «Фармперсонал» проанализировала зарплатные предложения для медицинских представителей в десяти крупных городах России.

Средняя предлагаемая медпредставителям зарплата в Москве в марте 2017 г. составила 63 тыс. рублей, увеличившись за год на 3 тыс. рублей. Тогда как в ряде других крупных городов России предложения для этих специалистов снизились. Так, в Екатеринбурге и Казани размер зарплаты, указанной в вакансиях, сократился на 3 тыс. рублей в сравнении с 2016 годом и составил 48 тыс. рублей.

Больше всего из исследуемых городов зарплаты для этой категории кандидатов уменьшились за год в Омске - с 50 тыс. до 42 тыс.рублей.

В целом по России зарплатные предложения для медицинских представителей снизились - с 51 тыс. в прошлом году до 50 тыс. в 2017 г.

Стоит уточнить, что речь идет о базовых зарплатах без бонусов и премий и без учета ожиданий кандидатов.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
медпредставители
заработная плата
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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