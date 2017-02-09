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ЗАО «Активный Компонент» стало членом Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС

09.02.2017

ЗАО «Активный Компонент» стало полноправным членом Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС. Данное решение было принято единогласно на внеочередном собрании членов Ассоциации.

Как сообщал «ФВ» ранее, Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС, созданная с целью объединения усилий ведущих фармпредприятий Евразийского экономического союза для развития фармрынков стран-участниц, завершила формирование состава правления – постоянно действующего коллегиального исполнительного органа ассоциации.

В состав правления вошли: генеральный директор ПАО «Фармстандарт» Григорий Потапов, президент BIOCAD Дмитрий Морозов, глава ГК «Герофарм» Петр Родионов, генеральный директор ЗАО «Генериум» Дмитрий Кудлай, председатель совета директоров ГК «ХимРар» Андрей Иващенко и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко.

Председателем правления избран Дмитрий Чагин - директор союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».

В ассоциацию входят не только российские компании, ее членами уже стали и продолжают присоединяться ведущие фармацевтические предприятия Армении, Казахстана и Беларуси.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО «Активный компонент»
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02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
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А гадость пьют из экономии
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