 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Весна по заказу
Поставки и подставы
Орел пролетел
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
121

Заместитель руководителя томского НИИ фармакологии подозревается в похищении миллиона рублей

23.03.2017

Одна из руководящих сотрудниц НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга стала фигурантом уголовного дела, сообщил «ФВ» источник в УФСБ по Томской области. Она обвиняется в присвоении более миллиона рублей.

По версии следствия, руководитель выписывала премии своим подчиненным, а после забирала эти деньги себе. Сотрудники, опасаясь остаться без работы, вынуждены были участвовать в этой мошеннической схеме. Размер премий составлял 150-200% от зарплат работников.

На сайте института значится только одна женщина в руководящем составе сотрудников – это заместитель директора по экономике и финансам Светлана Короткова. В НИИ сообщили, что она «временно отстранена от работы».

Эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах: обвиняемая отстранена от исполнения служебных обязанностей и находится под подпиской о невыезде.

«На следующей неделе дело будет передано прокурору города и до 10 апреля поступит в Кировский районный суд, у которого будет 30 дней на его рассмотрение по существу», – пояснил источник, пожелавший остаться неназванным. Обвинение женщине будет предъявлено по двум статьям УК РФ – «мошенничество» и «присвоение и растрата», ей грозит до 10 лет колонии.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
17.03.2017 В отношении экс-губернатора Челябинской области возбуждено уголовное дело за получение взятки
07.03.2017 Студенты Томского политеха разрабатывают браслет, напоминающий пациенту о приеме лекарств
06.03.2017 Прокуратура Астраханской области подозревает супружескую пару в незаконной фармдеятельности
02.03.2017 Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном сбыте «Трамала»
01.03.2017 В Свердловской области бывший чиновник Роспотребнадзора проведет 6 лет в колонии за получение взяток
Метки
Томская область
уголовное дело
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Весна по заказу
Поставки и подставы
Орел пролетел
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения