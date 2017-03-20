Забайкальский край выделил только 17% необходимых средств для региональных льготников

Реализация бюджета Забайкальского края в текущем финансовом году осуществляется в крайне сложных социально-экономических условиях.

«На обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 89 900 региональных льготников из бюджета края выделено 98 млн рублей. Это составляет 17% от потребности и на 5% ниже, чем в 2016 году», – говорит первый заместитель министра здравоохранения региона Иван Шовдра.

С учетом выплат задолженности по неоплаченным госконтрактам за предоставленные медикаменты в 2015-2016 гг. остаток финансовых средств составил 16,6 млн рублей, что составляет 3% от потребности.

При таком дефиците финансирования, сообщил замминистра, закуп лекарственных препаратов осуществляется не по всем категориям заболеваний, предусмотренных законом. В первую очередь обеспечиваются больные сахарным диабетом, онкопатологиями, орфанными заболеваниями, когда отсутствие лекарств угрожает жизни человека.

По его словам, Минздрав уже направил свои предложения по улучшению ситуации вице-губернатору Забайкальского края Алексею Бутыльскому.

Даже при более оптимистичном финансировании программы в 2016 году (110 млн рублей или 22% от потребности) в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Тогда ведомство рекомендовало льготникам обращаться с жалобами сначала в региональные Росздравнадзор и Минздрав, а затем в прокуратуру и суд.

«Для Забайкальского края проблема с нарушением прав граждан на льготные лекарства стоит остро. С 2015 года прокуроры защитили права 200 человек», – отметили в пресс-службе прокуратуры края.