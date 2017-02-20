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За прошедшие 5 лет в России почти вдвое выросло производство фармсубстанций

20.02.2017

Начиная с 2012-го, по данным Государственного реестра лекарственных средств РФ, отечественная фарма увеличила объем производства субстанций на 87%: с 84 в 2012-м до 157 в 2016-м. Согласно расчетам DSM Group, за счет этого воз в нашу страну импортных аналогов субстанций уменьшился на 5%.

Большинство препаратов по-прежнему изготавливаются на основе импортных субстанций азиатского производства: родина 70,5% из них — Китай, а 10,3% — Индия.

Ежегодный объем импорта фармсубстанций в нашу страну составляет около 11 000 тонн. Доля российских лекарств полного цикла на отечественном рынке невелика — около 2–3%.

Генеральный директор ООО «Натива» Александр Малин считает, что конкурировать с азиатскими производителями в ценовом сегменте нет смысла – здесь мы занимаем заведомо слабую позицию.

Однако, по его словам, в вопросе высокотехнологичных препаратов вполне можем составить достойную конкуренцию.

По состоянию на февраль 2017 года фармкомпания зарегистрировала 33 субстанции в Госреестре ЛС РФ для потребностей собственного производства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармсубстанции
Персоны
Малин Александр Александрович
Генеральный директор ООО «Натива»
Фармвестник-ТВ
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
Справочники
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