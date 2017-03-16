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За продвижение таблетированных конфет штраф грозит и радиостанции, и производителю

16.03.2017

15 марта Волгоградское УФАС вынесло решение о признании рекламы таблетированных конфет «Офтальмин» ненадлежащей.

Интервью журналиста с «экспертом» выходило в федеральном эфире «Радио России» с февраля по август прошлого года. В нем говорилось о серьезных научных исследованиях и «Офтальмине», который, не являясь ни БАДом, ни лекарством, справляется с глазными заболеваниями. Жительница Волгограда позвонила по указанному в рекламе номеру телефона и оператор убедила ее, что есть конфеты нужно непременно вместе с другими полезными продуктами Научно-исследовательского центра здоровья. Женщина, инвалид по зрению, заплатила 50 тыс. рублей, съела все содержимое посылки, но ее самочувствие не улучшилось. Тогда она пожаловалась в территориальный орган ФАС.

- Изучив содержание ролика, мы обнаружили в нем признаки нарушения Закона о рекламе, - говорит зам. руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко. - Указание на лечебные свойства товара, ссылка на несоответствующие действительности сведения (в рекламе товар характеризовали как «симбиоз последних научных разработок») и другие. Было заведено дело.

В ходе его рассмотрения производитель представил Декларацию о соответствии на пищевую продукцию. Это помогло ему «отбиться» от обвинения в нарушении части
7 статьи 7 упомянутого закона (запрет на рекламу товаров, для производства которых требуется лицензия). Но никаких пояснений по поводу неисполнения других требований он не дал. Решением комиссии реклама признана ненадлежащей. Теперь Волгоградское УФАС намерено возбудить два административных дела – в отношении и радиостанции, и производителя.

Согласно статье 14.3 КоАП РФ, нарушение законодательства о рекламе рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем наказывается штрафом для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
Волгоградская область
недостоверная реклама
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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