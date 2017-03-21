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Лента · В России
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За пять лет удовлетворенность жителей Кубани лекарственным обеспечением выросла в 5 раз

21.03.2017

Ученые кафедры фармации Кубанского госмедуниверситета подвели итоги научно-исследовательской работы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в Краснодарском крае в современных условиях», которая проводилась в 2012-2016 годах.

Коллектив НИР подробно изучил ситуацию в сфере лекарственной помощи населению и сделал целый ряд рекомендаций. Например, для аптек был разработан калькулятор по формированию ассортимента ноотропных лекарственных препаратов, создана методика расчета потребности и ожидаемых продаж фармацевтической продукции на сезонно-краткосрочный период. Предложен комплекс мер по оптимизации лекарственного обеспечения больных острым нарушением мозгового кровообращения на региональном уровне.

- Ежегодно в Краснодарском крае стационарную лекарственную помощь получают более 1 миллиона человек, - рассказывает руководитель научно-исследовательской работы, профессор кафедры фармации КубГМУ Минздрава России Нафисет Бат. - Расходы на одного пациента составляют 7049,9 рубля, в том числе из средств обязательного медицинского страхования – 4277,4 рубля, что выше среднероссийского показателя на 5,5%. Результаты социологического опроса и анализ обращений граждан свидетельствует о повышении удовлетворенности населения существующей системой лекарственного обеспечения. Число жалоб по вопросам неудовлетворенности ею снизилось в 5 раз, число отсроченных рецептов уменьшилось в 6 раз. Все это – на фоне недофинансирования государственных программ в среднем на 29-30%. Дело в том, что дефицит средств восполняется за счет краевого бюджета, доля которого в общей сумме ассигнований составляет 60%.

Научно-исследовательская работа по этому направлению будет продолжена в 2017 году.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Краснодарский край
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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