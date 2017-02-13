Хакеры проверили информационные ресурсы Минздрава России на прочность

В выходные информационные ресурсы Минздрава России подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту.



Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта министерства.



«Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом», – сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

По поручению главы ведомства Вероники Скворцовой все информационные ресурсы министерства дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме.