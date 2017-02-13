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Хакеры проверили информационные ресурсы Минздрава России на прочность

13.02.2017

Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку.

В выходные информационные ресурсы Минздрава России подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту.

Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта министерства.

«Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом», – сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

По поручению главы ведомства Вероники Скворцовой все информационные ресурсы министерства дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минздрав России
хакер
Персоны
Салагай Олег Олегович
Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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