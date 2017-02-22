Хакасия: региональные депутаты предлагают расширить перечень лекарств, за которые можно получить налоговый вычет

На очередном заседании Президиума Верховного Совета Хакасии депутаты рассмотрели обращение к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой расширить перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом и приобретенных гражданином за счет собственных средств, размер которых учитывается при определении суммы налогового вычета. Этот перечень был утвержден в 2001 году постановлением Правительства РФ № 201. Последний раз он изменялся в 2007 году. За это время медицина сильно продвинулась вперед, и документ требует дополнения, считают депутаты.

Кроме того, в Перечень не включены дорогостоящие лекарственные препараты для лечения тяжелых заболеваний, например, онкологических. Поэтому граждане не могут получить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в связи с приобретением этих лекарств и таким образом возместить часть своих затрат на лечение.

«Мы вносим предложение о том, чтобы этот перечень был сформирован в виде перечня жизненно важных лекарственных средств, который охватывает все виды медицинской помощи, предоставляемой в рамках государственных гарантий, и который бы утверждался ежегодно Правительством Российской Федерации», – подчеркнул председатель Комитета Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике Владимир Костюш.