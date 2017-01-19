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X5 Retail Group может купить аптечную сеть «СИА Интернейшнл»

19.01.2017

У X5 Retail Group есть опцион на покупку доли в аптечных сетях «А-Мега» и «Да Здоров», принадлежащих дистрибьютору «СИА Интернейшнл» и его основному акционеру Александру Винокурову. Об этом «ФВ» сообщили в компании X5 Retail Group. Однако каких-либо подробностей раскрывать не стали.

Сложная сделка

ООО «Мега Фарм» - основная управляющая компания аптечных сетей «А-Мега» и «Да Здоров». В свою очередь, у общества два владельца: 75% у ООО «Фарминвестиции» (принадлежит Александру Винокурову) и 25% у ООО «Мегаконтракт» (принадлежит на 99% АО «СИА Интернейшнл ЛТД»).

Всего заключено два соглашения о предоставлении опционов на покупку ООО «Мега Фарм», где во всех случаях покупателем выступает кипрская компания «Келвин Лимитед», структура X5 Retail Group. Продавца же два – ООО «Мега Фарм Инвест» и ООО «Мегаконтур».

Согласно базе СПАРК, обременения по договору опциона наложены на доли всех владельцев «Мега Фарм». Правда, в случае с долей «Фарминвестиций» договор опциона заключен через дочернюю компанию «Мега Фарм Инвест», однако залогодержателем все равно выступают «Фарминвестиции». Вполне возможно, что X5 Retail Group может выкупить всю компанию.

Со стороны продуктового ритейлера выступает «Келвин Лимитед», компания часто участвует в подобных сделках. Именно «Келвин» подавала ходатайства в ФАС на разрешение покупки сетей «Копейка» и Spar. Участие кипрской компании может свидетельствовать о серьезности намерений продуктового ритейлера.

Аптеки идут в супермаркет

Правда, пока неизвестен срок опциона. На сегодняшний день, согласно открытым данным интернета, аптечные сети смогли открыть в Москве и Московской области около сотни точек. В то же время в СПАРК есть информация о создании филиалов ООО «Мега Фарм» в 15 городах России.

В сентябре 2016 г. X5 Retail Group сообщала о партнерском соглашении с акционерами «СИА Интернейшнл» о размещении аптек в магазинах продуктового ритейлера. В рамках проекта до 2020 г. планируется открыть более 3300 пунктов по продаже лекарств в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Инвестиции в проект со стороны акционеров «СИА» составят до 6 млрд руб. Тогда говорилось, что до конца 2016 г. будет открыто более 170 аптек, а в рамках пилотного проекта с июля до конца сентября 2016 г. было открыто 57 аптек.

Аптеки не единственный дополнительный сервис X5 Retail Group. До конца 2017 г. ритейлер откроет более 1600 пунктов мобильной связи «Билайна», а также и дальше планирует развивать направление «больше чем субаренда», которое за счет предложения большего ассортимента товаров и услуг способствует увеличению трафика покупателей.

Интересно, что X5 Retail Group рассматривает возможность покупки части или целиком аптечной сети. До сих пор в России не решен вопрос о разрешении продажи лекарств в продуктовых магазинах. И кстати, руководство X5 высказывалось в поддержку этой инициативы. Если сейчас речь идет о возможной покупке аптечной сети, то это может означать, что все-таки лекарства в магазинах продаваться не будут. С другой стороны, речь идет пока об опционе, то есть вопрос с покупкой решится, скорее всего, вместе с вопросом о продаже лекарственных препаратов в супермаркетах.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ"
X5 Retail Group N.V.
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
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