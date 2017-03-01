Выручка компании «Вертекс» в 2016 г. выросла на 25%

По итогам 2016 года выручка фармкомпании «Вертекс» составила около 5 млрд рублей с НДС, что на 25% больше по сравнению с 2015 годом. Рост объема производства продукции в 2016 году составил около 18% в упаковках.

Главная причина роста выручки компании – работа фармзавода в Петербурге, открытого в 2015 году в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская».

Инвестиции компании на территории экономической зоны на данный момент составляют около 3,4 млрд рублей. Проектная мощность завода – более 100 млн упаковок препаратов различных лекарственных форм в год.