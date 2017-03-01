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Выручка компании «Вертекс» в 2016 г. выросла на 25%

01.03.2017

По итогам 2016 года выручка фармкомпании «Вертекс» составила около 5 млрд рублей с НДС, что на 25% больше по сравнению с 2015 годом. Рост объема производства продукции в 2016 году составил около 18% в упаковках.

Главная причина роста выручки компании – работа фармзавода в Петербурге, открытого в 2015 году в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская».

Инвестиции компании на территории экономической зоны на данный момент составляют около 3,4 млрд рублей. Проектная мощность завода – более 100 млн упаковок препаратов различных лекарственных форм в год.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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ЗАО "ВЕРТЕКС"
Фармвестник-ТВ
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28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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