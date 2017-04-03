Встреча со студентами химического факультета ИГУ

31 марта состоялась встреча специалистов Иркутского завода «Фармасинтез» со студентами химического факультета Иркутского государственного университета. На встрече обсудили вопросы и перспективы дальнейшего трудоустройства будущих выпускников.

Директор по качеству Алексей Владимирович Малыгин поделился с участниками встречи тем, что в настоящее время в связи с расширением линейки производимой продукции на Иркутском заводе «Фармасинтез» ощущается дефицит специалистов в службе качества, есть большая потребность в химиках.

«На протяжении 20 лет наша компания создает рабочие места, достойные условия труда и широкие возможности для профессионального и личностного роста. Мы готовы принять в коллектив молодых специалистов, дать возможность развиваться и расти», - резюмировала итог встречи директор по управлению персоналом Елена Павловна Никитина.