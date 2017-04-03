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Встреча со студентами химического факультета ИГУ

03.04.2017

31 марта состоялась встреча специалистов Иркутского завода «Фармасинтез» со студентами химического факультета Иркутского государственного университета. На встрече обсудили вопросы и перспективы дальнейшего трудоустройства будущих выпускников.

f1bcc50052582f778fd26d5d30b79aed.jpgДиректор по качеству Алексей Владимирович Малыгин поделился с участниками встречи тем, что в настоящее время в связи с расширением линейки производимой продукции на Иркутском заводе «Фармасинтез» ощущается дефицит специалистов в службе качества, есть большая потребность в химиках.

«На протяжении 20 лет наша компания создает рабочие места, достойные условия труда и широкие возможности для профессионального и личностного роста. Мы готовы принять в коллектив молодых специалистов, дать возможность развиваться и расти», - резюмировала итог встречи директор по управлению персоналом Елена Павловна Никитина.

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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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