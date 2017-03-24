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Лента · В России
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Возможное введение налога с продаж ударит по аптекам

24.03.2017

Слухи о возвращении налога с продаж в качестве альтернативы повышению НДС, появившиеся в последнее время, являются негативным сигналом для бизнеса, в том числе для аптек, производителей БАД и парафармацевтики, считают эксперты.

«Дефицит федерального бюджета железной рукой подталкивает к разного рода фискальным инициативам. И эта — явно не последняя», — заявил «ФВ» советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. По его мнению, это ударит по компаниям: как минимум произойдет пропорциональный рост цен и падение оборотов.

«Согласно Посланию Президента, направленному Федеральному Собранию в декабре 2016 года, главной целью органов законодательной и исполнительной власти при внедрении налоговых инициатив должно быть стимулирование деловой активности, — напоминает старший менеджер практики по работе с клиентами сферы здравоохранения и фармацевтики компании КПМГ в России и СНГ Алексей Швынденков. — Однако введение нового налога с продаж без пропорционального уменьшения ставки НДС будет в конечном счете означать перенос налогового бремени как на конечных потребителей (через увеличение отпускных цен на лекарства), так и на производителей медицинской продукции (через увеличение мотивационных выплат со стороны производителей оптовым и розничным игрокам). Это актуально также в том случае, если налог будет введен не в форме классического налога с продаж (взимаемого со стоимости проданного товара), а в форме торгового сбора (уплачиваемого опосредованно). В этой связи, по аналогии с 10%-й и нулевой ставками НДС для фармацевтической и медицинской продукции, важно предусмотреть льготные категории товаров, включая лекарственные средства, как это было сделано, например, для лекарств в период действия налога с продаж до 2004 г.».

Отдельно стоит вопрос о ценообразовании на ЖНВЛП и необходимости внесения изменений в соответствующие подзаконные акты, подчеркивает эксперт. С учетом исторически относительно небольших поступлений от данного вида налога в бюджетную систему РФ потенциальный негативный экономический эффект для участников обращения лекарственных средств от введения данного налога не вполне соответствует задачам по росту экономики и инвестиций, озвученным Президентом России в Послании, резюмирует г-н Швынденков.

«Налог с продаж — это налог, который платит конечный потребитель товаров, гражданин. Это дополнительный налог наподобие НДС, — поясняет эксперт по налоговой политике Николай Епихин. — В 2014 году правительство разработало проект закона о налоге с продаж. Его планировалось ввести с 2015 года по ставке 0-3%. Конечную ставку должны были определить регионы. Но в Думу проект внесен не был, возможно, из-за большого общественного резонанса».

В марте 2017 года министр финансов Антон Силуанов предложил идею, как пополнить казну: поднять ставку НДС с 18 до 22% и снизить страховые взносы с работодателей с 30 до 22%. НДС платят все, этот налог проходит через кассы и его тяжело не платить. А вот взносы из-за зарплат в конвертах работодатели часто недоплачивают. Поэтому налоговый маневр 22/22, по мнению Силуанова, будет предпочтителен.

«Вместо повышения НДС в правительстве также обсуждается введение налога с продаж. Похоже, уже не стоит вопрос: будут повышать налоги или нет? Вопрос в том, как пополнить бюджет: за счет НДС или налога с продаж?» — говорит специалист. Проект правительства от 2014 года предполагал, что плательщиками налога станут крупные компании. А малый бизнес на время будет освобожден от уплаты. Также предполагались льготы, например, на детскую одежду, лекарства, протезно-ортопедические изделия, хлеб, молоко — с этих товаров налог не взимался бы. На сопутствующие товары аптек (БАДы, средства гигиены и др.) налог с продаж будет установлен. В этом случае основной удар придется на производителей сопутствующих товаров аптек — их продукция станет дороже, отмечает специалист.

В худшем случае закручивание налоговых гаек произойдет уже в ближайшее время, и тогда компании почувствуют это на себе уже в 2017-м году.

«Но скорее всего налоговый маневр будет уже после выборов президента (март 2018 года), — прогнозирует Николай Епихин. — Поэтому новый налог появится в России не раньше 2019 года — задним числом налоги вводить нельзя».

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
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налогообложение
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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