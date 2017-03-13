Волгоградский государственный университет отреагировал на критику ОНФ

ВолгГМУ отреагировал на критику активистов движения «За честные закупки» ОНФ. На сайте вуза появился релиз, в котором перечислены все работы, выполненные в рамках строительства Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством (НЦИЛС ВолгГМУ). Они оцениваются в чуть более 853 млн, тогда как в информации ОНФ говорится об оплате всей суммы проекта подрядчикам - 904 млн. руб. В сообщении это никак не комментируется, как и полугодовая задержка сдачи объекта. Получить эту информации в ВолгГМУ также не удалось.

По сведениям вуза, осталось сделать совсем немного: произвести технологическое присоединение к сетям электроснабжения, собрать мебель, установить медицинское оборудование, благоустроить прилегающую территорию. Новая дата сдачи объекта в эксплуатацию – лето этого года.

Напомним, что ранее проект уже попадал в поле зрения территориального органа ФАС РФ. В 2013 году аукционную комиссию признали нарушившей 94-ФЗ «О размещении заказов», ей было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В 2014-м году комиссия Волгоградского УФАС выявила нарушения Федерального закона «О контрактной системе»: техническая и проектная части аукционной документации противоречили друг другу, например, в ограничении предоставления эквивалентных товаров, используемых при выполнении работ. Вузу было предписано внести изменения в документацию.

В 2011-м году, рассказывая «ФВ» о выделении федерального финансирования Научного центра инновационных лекарственных средств, ректор ВолгГМУ Владимир Петров говорил:

- Когда в Правительстве РФ рассматривался конкурс проектов, мы предложили сразу 11 молекул, из них 5, которые входят в перечень ЖНВЛП. Всего у нас их больше 30, и все они – уникальны. Вот и посчитайте, какие суммы денег мы экономим государству.