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Во время проверки ГУП «Крым-Фармация» Служба финнадзора перестаралась

26.12.2016

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая признала незаконным представление Службы финансового надзора республики в отношении государственного аптечного предприятия «Крым-Фармация» от 22 октября 2015 года. Суд удовлетворил исковые требования частично, указав, что недействительным является не весь нормативный акт, а лишь основные его положения.

Если резюмировать решение суда, составленное на 15 страницах, то выходит, что Служба финансового надзора, действительно, не обязана была назначать внеплановую проверку после получения возражений от ГУП РК, как на том настаивал истец и первая инстанция. Однако ведомство не имело права давать оценку и тем более предписывать устранить нарушения в тех сферах, которые не отнесены к ее компетенции. Например, оно требовало «принять меры по устранению причин и условий нарушений исполнения госконтракта», хотя договор фармпредприятия с поставщиком медицинского оборудования таковым не является. Данные взаимоотношения регулируются не бюджетным, а гражданским законодательством. Во-вторых, проверяющие не вправе были выдавать предписание касательно привидения в соответствие оптовых надбавок. Это относится к полномочиям ФАС. Также они не могут подменять орган государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств - Росздравнадзор. Поэтому вскрыв факт оптовой торговли медикаментами без лицензии, недостачу и излишки лекарственных средств на складе, сотрудники Финнадзора просто должны были передать материалы в компетентный орган.

Впрочем, отдельные положения представления все же имели под собой законные основания. «Пункты 1 и 8 резолютивной части представления касаются обязанности ГУП РК «Крым-Фармация» рассмотреть представление и принять меры по недопущению нарушений в будущем, усилить контроль за соблюдением требований законодательства, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших финансовые нарушения. Эти пункты приняты «Крымфиннадзором» в пределах полномочий и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, не нарушают прав заявителя, оснований для признания их недействительными не установлено», - говорится в постановлении 21-го арбитражного апелляционного суда, которое 22 декабря вступило в силу.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
финансовые нарушения
«Крым-Фармация»
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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