Внедрение Navicon Pharma CRM в «Р-Фарм» признано лучшим CRM-проектом года

Проект по внедрению отраслевого решения Navicon Pharma CRM для российского высокотехнологичного фармпроизводителя «Р-Фарм», выполненный системным интегратором Navicon, получил награду от сообщества ИТ-директоров Global CIO как «Проект года» в номинации «CRM». Развертывание новой системы позволило «Р-Фарм» в 2 раза сократить трудозатраты сотрудников в отделах продаж и маркетинга.

Конкурс «Проект года» ежегодно проводится сообществом ИТ-директоров России Global CIO с целью отметить лучшие ИТ-практики и оценить эффективность различных ИТ-решений для сегмента B2B. Проекты конкурса Global CIO номинируются непосредственно заказчиком и оцениваются ИТ-сообществом. Методология оценки включает масштаб, важность проекта для компании, его сложность и значимость для ИТ-отрасли в целом.

В рамках проекта команда Navicon выполнила полный контур автоматизации «Р-Фарм», включающий контроль маркетинга и продаж на Microsoft Dynamics CRM и аналитическую отчетность на платформах Microsoft BI и QlikView. Топ-менеджмент фармкомпании теперь может отслеживать личные показатели сотрудников (персональные KPI, показатели по клиенту) и сводные показатели для отдела, направления или специализации в режиме онлайн. Для региональных менеджеров упростился контроль и отслеживание фактических показателей по клиентам. Медицинские представители «Р-Фарм» получили возможность не только просматривать информацию о клиентах, но и планировать визитную активность к ним, регулировать текущие задачи и выстраивать оптимальный маршрут в режиме реального времени с мобильных устройств.

Сотрудники «Р-Фарм» подключились к работе в CRM-системе на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 в сентябре 2016 года. На сегодняшний день в системе работает более 300 пользователей.

«Решение Navicon Pharma CRM – собственная разработка Navicon, поэтому для нас очень важна положительная оценка работы от ИТ-сообщества. Проект получился действительно масштабный: система была развернута за 11 месяцев, и на ее разработку ушло 4 506 человекочасов, – отметил Евгений Смирнов, заместитель генерального директора Navicon. – Решение автоматизирует деятельность менеджеров по работе с ключевыми дистрибьюторами и аптечными сетями, госпитальные продажи. В рамках новой CRM-системы в «Р-Фарм» создана единая база по клиентам и учреждениям, обеспечена категоризация и автоматическое распределение клиентов по медицинским представителям в разрезе территорий, налажены мониторинг визитной активности медицинских представителей и отслеживание динамики фактических показателей».

Для «Р-Фарм», одной из самых крупных фармкомпаний России с географически распределенными филиалами, важно было получить удобный инструмент координации и управления деятельностью её региональных менеджеров и медицинских представителей. Руководство «Р-Фарм» остановило выбор на CRM-решении для повышения мобильности и эффективности работы медицинских представителей и контролирующих их менеджеров, учитывающем особенности продаж и маркетинга в фармацевтике.

«Мы понимали, что для реализации такого масштабного проекта нужен надежный ИТ-партнер, поэтому остановили свой выбор на системном интеграторе Navicon. С Navicon нас связывает давнее сотрудничество, а качество работы интегратора подтвердил успешный аудит со стороны специалистов «Р-Фарм» на предмет соответствия отраслевым стандартам GMP», – рассказал Олег Рынсков, ИТ-директор компании «Р-Фарм».

«Перед системным интегратором мы поставили задачу не только разработать механизм оценки и контроля деятельности КАМов, но и автоматизировать деятельность медицинских представителей на всех этапах общения с клиентом. По результатам проекта руководство компании получило удобный инструмент управления маркетингом и полевыми продажами, а сотрудники компании – простой в обращении “мобильный офис”», – прокомментировал итоги внедрения Федор Карпов, руководитель отдела оценки эффективности продаж компании «Р-Фарм».

По результатам первых месяцев работы CRM в России принято решение о старте аналогичного проекта в казахстанском представительстве компании.

Проекты компании Navicon уже второй год подряд получают награду «Проект года» от сообщества ИТ-директоров Global CIO. В 2016 году награду «Лучший банковский проект года» получил проект внедрения CRM в банке «Возрождение», реализованный Navicon.

«Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Основными направлениями деятельности компании являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

Navicon – один из лидеров в области ИТ-консалтинга и внедрения ИТ-решений для компаний фармацевтической отрасли. В активе Navicon — проекты для таких компаний, как Nycomed, «Акрихин», Merz, Bayer, «Ригла», «Санофи», GE Healthcare и других лидеров фарминдустрии России и мира. В фармотрасли внедряет решения: ERP (управление ресурсами предприятия), BI, CRM и др. Компания также обладает собственными отраслевыми разработками, созданными специально для фармкомпаний, – Navicon Pharma CRM, Navicon SalesOut (управление вторичными продажами).