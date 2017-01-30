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Лента · В России
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Власти Чечни агитируют за вакцинацию

30.01.2017

За счет регионального бюджета для детей Чеченской Республики приобретено 30 тысяч доз поливалентной вакцины «Пентаксим». Еще примерно столько же поступит в регион через месяц-полтора для проведения ревакцинации.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая 26-27 января находилась в регионе с визитом, отметила, что «Чечня является единственной территорией, которая обладает достаточным запасом этой вакцины. Это редкий случай, другого примера нигде в стране нет». Даже в Москве, по словам Поповой, родители выстраиваются в очередь, чтобы одним уколом защитить ребенка сразу от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа BВК. Как известно, ОМС не покрывает прививку этим препаратом, и в большинстве субъектов РФ, если родители хотят, чтобы ребенок получил именно его, то приобретают вакцину за свой счет. А вот подготовка к вакцинации и непосредственно укол осуществляются уже в рамках территориальной программы, то есть без дополнительной оплаты.

Впрочем, в Чечне очереди нет не только потому, что доз вакцины предостаточно, но и потому, что многие взрослые считают иммунизацию детей делом не богоугодным и опасным для здоровья.

- Сегодня мы наблюдаем массовые отказы от вакцинации, - рассказал министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов. - К сожалению, люди доверяют лжеинформации, которая распространяется в социальных сетях, а некоторые ссылаются на религию, дескать, Ислам запрещает использовать вакцину, выработанную из животного жира. В Священной книге сказано: «Спроси у знающих о том, чего не знаешь сам». Поэтому сегодня мы работаем в тесном контакте с религиозными деятелями, общаемся с населением и отвечаем на вопросы.

На прошлой неделе глава региона Рамзан Кадров лично встречался с медицинской сестрой, которая распространяла слухи в WhatsApp о том, что два ребенка серьезно заболели после вакцинации от полиомиелита. Специальная комиссия Минздрава провела проверку информации и обнаружила, что она не соответствуют истине. Проблемы со здоровьем этих детей с уколами никак не связаны.

«Я это расцениваю как программу по уничтожению чеченского народа», - заявил Рамзан Кадыров. Сюжет о том, как глава республики стыдит клеветницу, был показан по местному телевидению.

Кстати, в сети также есть видеоролик, в котором Кадыров рассказывает, что его собственные дети привиты согласно Национальному календарю.

- Мы надеемся, что большая просветительская работа с участием представителей всех ведомств социального блока, а также организация горячей линии при Минздраве по теме вакцинации, поможет нам увеличить число прививаемых, - сказала «ФВ» главный эпидемиолог ЧР Хадижат Успаева.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
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