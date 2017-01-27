 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
132

Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся российским медикам

27.01.2017
Фото: kremlin.ru

В Екатерининском зале Кремля 26 января Президент России Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Среди награжденных много известных медиков, внесших большой вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Государственные награды Российской Федерации получили:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Арчаков Александр Иванович – научный руководитель федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича», Москва.

Баранов Александр Александрович – академик Российской академии наук, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр здоровья детей», Москва.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Курцер Марк Аркадьевич – генеральный директор группы компаний «Мать и дитя», Москва.

Харченко Владимир Петрович – научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии», Москва.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Давыдов Михаил Иванович – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина», Москва.

Орден Александра Невского

Миронов Сергей Павлович – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», Москва.

Орден Дружбы

Акчурин Ренат Сулейманович – заместитель генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Российский кардиологический научно-производственный комплекс», Москва.

Хавинсон Владимир Хацкелевич – директор автономной научной некоммерческой организации высшего образования Научно-исследовательского центра «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии».

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Цыкунов Михаил Борисович – заведующий отделением федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», Москва.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.01.2016 Образование в медицине
09.03.2015 В ладу с эпохою
09.03.2015 Все — на тираж
03.05.2012 Профессор Владимир Куркин из СамГМУ получил престижную награду
17.06.2010 Фармспециалисты Самарской области получили награды
Метки
награждение
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Кто успел, тот присел
Current issue #2, 2017
Лед тронется
Бремя четырех
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения