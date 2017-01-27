Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся российским медикам

В Екатерининском зале Кремля 26 января Президент России Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Среди награжденных много известных медиков, внесших большой вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Государственные награды Российской Федерации получили:

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Арчаков Александр Иванович – научный руководитель федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича», Москва.

Баранов Александр Александрович – академик Российской академии наук, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр здоровья детей», Москва.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Курцер Марк Аркадьевич – генеральный директор группы компаний «Мать и дитя», Москва.

Харченко Владимир Петрович – научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр рентгенорадиологии», Москва.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Давыдов Михаил Иванович – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина», Москва.

Орден Александра Невского

Миронов Сергей Павлович – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», Москва.

Орден Дружбы

Акчурин Ренат Сулейманович – заместитель генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Российский кардиологический научно-производственный комплекс», Москва.

Хавинсон Владимир Хацкелевич – директор автономной научной некоммерческой организации высшего образования Научно-исследовательского центра «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии».

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Цыкунов Михаил Борисович – заведующий отделением федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», Москва.