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Владимир Путин: в сфере здравоохранения еще очень много нерешенных проблем

21.03.2017
Фото: kremlin.ru

За последние годы в здравоохранении удалось добиться существенных изменений к лучшему, однако все еще очень много нерешенных проблем. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое проходит сегодня в Кремле.

«Ключевой показатель – это, безусловно, рост продолжительности жизни: он сегодня составляет почти 72 года. Напомню, что за 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 года – с 65,4 в 2005 году до 71,87 в 2016-м. У мужчин рост составил 7,7 года, у женщин – 4,6 года. За это же время младенческая смертность, как вы знаете, снизилась с 10,2 до 6 на 1000 родившихся, а в январе была зафиксирована – 5,1. Что касается материнской смертности, то здесь ситуация еще лучше: смертность снизилась более чем втрое», – отметил В. Путин.

По его словам, есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте.

Вместе с тем глава государства отметил, что в сфере здравоохранения еще очень много нерешенных проблем.

«Главный критерий успеха всех проектов в сфере здравоохранения – значимые, ощутимые результаты, которых ждут люди: это точная и быстрая диагностика и действенное лечение, доброжелательное, человеческое отношение к пациенту, доступность, качество и эффективность лекарственных препаратов», – подчеркнул Владимир Путин.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
реформа здравоохранения
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09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
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Антимонопольные репрессии
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