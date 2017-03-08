Владимир Путин рассчитывает на повышение зарплат врачам в 2018 г.

Президент Владимир Путин посетил перинатальный центр Брянской городской больницы №1 в сопровождении заместителя председателя правительства Ольги Голодец, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и руководителя центра Александра Кулаченко. Во время общения с врачами президент выразил уверенность, что запланированное повышение зарплаты медикам будет выполнено.

Глава государства осмотрел операционный блок, палату интенсивной терапии, инкубатор для недоношенных новорожденных и центр телемедицины, позволяющий по видеосвязи общаться с врачами в других медучреждениях.

Президент России напомнил, что перед регионами поставлена задача – в 2018 г. довести зарплату врачей до 200% от средней по экономике региона. «У нас в 2018 г. уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала - 100%. Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», - сказал Путин. Глава государства также рассказал, что на сегодняшний день зарплата врачей составляет около 180% от средней по региону.

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