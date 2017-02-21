Владимир Путин поручил обеспечить лекарствами детей, страдающих хроническими заболеваниями

Президент России Владимир Путин утвердил Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. В частности, Правительству РФ поручено до 31 марта 2017 г. рассмотреть вопрос об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном медикаментозном лечении или заместительной терапии, независимо от наличия у них инвалидности.

Кроме того, кабинету министров поручено внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие законодательное урегулирование вопросов, связанных с развитием составляющего систему ранней помощи комплекса медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из семей, находящихся в социально опасном положении.