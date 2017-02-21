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Владимир Путин поручил обеспечить лекарствами детей, страдающих хроническими заболеваниями

21.02.2017

Президент России Владимир Путин утвердил Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. В частности, Правительству РФ поручено до 31 марта 2017 г. рассмотреть вопрос об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном медикаментозном лечении или заместительной терапии, независимо от наличия у них инвалидности.
Кроме того, кабинету министров поручено внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие законодательное урегулирование вопросов, связанных с развитием составляющего систему ранней помощи комплекса медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
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14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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