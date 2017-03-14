 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
198

Владимир Путин: необходимо пресекать рост цен на продукты и лекарства

14.03.2017
Фото: kremlin.ru

Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты, заявил Президент России Владимир Путин сегодня, 14 марта, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост так или иначе в отдельных секторах неизбежен, но я говорю именно об экономически не обоснованном, завышенном росте. Необходимо пресекать оборот недоброкачественных и фальсифицированных товаров. И конечно, должны быть надежно защищены социально уязвимые категории граждан: пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью.

Президент также отметил, что в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения.

«Прошу плотно взаимодействовать со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, работать вместе с ФСБ, МВД, налоговой службой, Росфинмониторингом», – подчеркнул Владимир Путин.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
14.03.2017 Курская ЦРБ задолжала поставщикам лекарств более 4,5 млн рублей
09.03.2017 Трамп намерен снизить цены на лекарственные средства
09.03.2017 Росстат: в феврале лекарства подорожали на 0,2%
07.03.2017 Вслед за Президентом США японские власти объявили войну высоким ценам на лекарства
03.03.2017 Две компании обвиняются в фиксировании цены на hydrocortisone в Великобритании
Метки
лекарственные препараты
цены
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
14.03 — 16.03 8 Международная выставка услуг по лечению за рубежом InterMed
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения