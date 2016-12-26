Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили НИЦ BIOCAD

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев 25 декабря посетили в Санкт-Петербурге завод и научно-исследовательский центр российской биотехнологической компании BIOCAD в ОЭЗ «Нойдорф».

Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов провел президентам экскурсию по ключевым научным отделам и лабораториям. В том числе, по отделам разработки антител и аналитических разработок, по лаборатории биологических исследований, биоаналитической лаборатории, отделу разработки биотехнологических процессов, а также по отделу перспективных исследований.

В этих лабораториях разрабатываются препараты для лечения онкологических заболеваний. Новый класс препаратов – моноклональные антитела к так называемым чекпойнт-ингибиторам – позволяет запустить ответ иммунной системы пациента против клеток опухоли. В настоящее время первые пациенты получают лечение данным препаратом в рамках клинических исследований.

Новый исследовательский лабораторный комплекс отдела перспективных исследований открылся в июне 2016 года. Это новое направление в современной медицине – препараты генной и клеточной терапии, которые способны вылечить заболевания, ранее не поддававшиеся лечению. Среди них - последние стадии рака, наследственные и многие другие заболевания.

У BIOCAD заключены дистрибьюторские соглашения с партнерами из более чем 40 стран мира в регионах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, MENAT, включая такие крупные рынки как Аргентина, Колумбия, Венесуэла, Таиланд, Индонезия, Египет, Алжир.