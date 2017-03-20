Верховный суд встал на сторону Data MATRIX

15 марта 2017 года Верховный суд Российской Федерации рассмотрел кассационную жалобу ООО «ДатаФлоу Солюшенс» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о незаконном использовании программы, исходный код которой является производным от исходного кода Data MATRIX EDC. В качестве авторов программы были указаны Большаков Д.А., Долгов В.П., Един А.С.. Учредителями компании ООО «ДатаФлоу Солюшенс» стали компания ООО «МДП Групп» и Долгов В.П. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее Тринадцатый арбитражный апелляционный суд запретил ООО «ДатаФлоу Солюшенс» использовать программу, копирующую Data MATRIX EDC. Его решение поддержал Суд по интеллектуальным правам.

Компания Data MATRIX дорожит своей репутацией и призывает участников отрасли внимательно относиться к выбору поставщиков услуг.