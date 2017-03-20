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Верховный суд встал на сторону Data MATRIX

20.03.2017

15 марта 2017 года Верховный суд Российской Федерации рассмотрел кассационную жалобу ООО «ДатаФлоу Солюшенс» на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о незаконном использовании программы, исходный код которой является производным от исходного кода Data MATRIX EDC. В качестве авторов программы были указаны Большаков Д.А., Долгов В.П., Един А.С.. Учредителями компании ООО «ДатаФлоу Солюшенс» стали компания ООО «МДП Групп» и Долгов В.П. Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее Тринадцатый арбитражный апелляционный суд запретил ООО «ДатаФлоу Солюшенс» использовать программу, копирующую Data MATRIX EDC. Его решение поддержал Суд по интеллектуальным правам.

Компания Data MATRIX дорожит своей репутацией и призывает участников отрасли внимательно относиться к выбору поставщиков услуг.

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OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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