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Вероника Скворцова: за неполный 2016 год высокотехнологичную медпомощь получили более 900 тыс. больных

23.12.2016

В России на 37% обновлен автопарк скорой медицинской помощи автомобилями класса В и на 19% - класса С. В 2016 году в регионы было направлено 2154 автомобиля скорой медицинской помощи класса В и 113 реанимобилей на шасси российского производства. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Все машины и станции скорой помощи оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС. До конца 2018 года во всех регионах будет создана единая централизованная диспетчерская служба скорой помощи, которая позволит сократить время прибытия по вызову и доставки пациента в стационар», – пообещала В. Скворцова.

Как сообщила министр, на развитие санитарной авиации в 2017-2019 гг. для доступности экстренной медицинской помощи в 34 труднодоступных территориях РФ в федеральном бюджете предусмотрено 3,3 млрд рублей.

Новая организационная модель по обеспечению доступности высокотехнологической медицинской помощи позволила существенно увеличить объемы оказания ВМП.

«Поручение президента – к 2017 году увеличить объем ВМП в 1,5 раза к уровню 2013 года – выполнено уже в середине 2015 года. Если в 2013 году медицинская помощь была оказана 505,0 тыс. пациентов, то в 2015 году – более 823 тыс., а за неполный 2016 год – более 900 тыс. больных», – пояснила Вероника Скворцова. Так, более чем в 3 раза увеличилось количество проведенного стентирования коронарных сосудов, на 44% вырос объем проведенных операций по эндопротезированию крупных суставов, ЭКО – в 3,6 раза.

Изменение организационной модели ВМП потребовало изменения финансовой модели ее обеспечения: в 2016 году принят федеральный закон, предусматривающий осуществление финансирования ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, из обособленного сегмента бюджета Федерального фонда ОМС на основе соглашения с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти – учредителями федеральных медицинских учреждений. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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