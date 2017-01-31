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Вероника Скворцова: в России созданы все предпосылки для внедрения лекарственного страхования

31.01.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Для внедрения лекарственного страхования необходимо было соблюсти три условия: отработать перечень ЖНВЛП, внедрить систему определения средневзвешенной стоимости лекарств и создать возможность для прослеживания движения рецептов. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия 24».

Информационно аналитическую систему, которая позволит определять средневзвешенную стоимость лекарств, Минздрав создал совместно с корпорацией «Ростехнологии». По словам министра, она должна быть запущена с 1 марта 2017 г., а в полной мере заработает с 1 января 2018 г.

Получить в аптеке лекарства из перечня ЖНВЛП бесплатно или с небольшой доплатой гражданин сможет только по рецепту врача. По словам министра, если гражданин захочет приобрести оригинальный препарат, а врач ему выписал дженерик, то при получении лекарства в аптеке он сможет доплатить разницу в цене.

Вероника Скворцова считает, что «денег, которые государство тратит на лекарства только для льготников, хватит на всех граждан при амбулаторном лечении».

Министр заверила, что права льготников при внедрении лекарственного страхования не будут ущемлены.

По ее словам, система лекарственного страхования будет финансироваться из средств ОМС через обособленный сегмент.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное страхование
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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СВЕЖИЙ НОМЕР
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