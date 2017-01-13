Вероника Скворцова: в ряде регионов катастрофически искажали лекарственную политику в отношении ВИЧ-пациентов

В некоторых субъектах РФ пациентам с ВИЧ-инфекцией нерационально назначались антиретровирусные препараты, из-за этого снижался охват терапией. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«В 2017 году мы сделали важный шаг: централизовали закупки препаратов. Мы впервые заставили все регионы показать нам этих больных, составить реестр пациентов. Кроме того субъектам необходимо было защитить заявку на лекарства по каждому больному с учетом формы, стадии заболевания, правильно обосновав схемы, которые рекомендует ВОЗ. Ряд регионов катастрофически искажали лекарственную политику в отношении к ВИЧ-пациентам. 60% пациентов должны принимать схемы так называемого первого уровня. С одной стороны они эффективны, с другой ­—они стоят примерно 30-35 тыс. руб. в год. И тем не менее ряд регионов начинает лечить сразу с резервных препаратов, совмещая несовместимые препараты, может быть, они основывались на каких-то договоренностях», – рассказала она.

В результате стоимость одного больного в год в отдельных субъектах была в 10-15 раз больше, чем она должна была быть. Это приводило к низкому охвату больных антиретровирусной терапией.

«В 2016 году нам удалось снизить цены на противовирусные препараты в среднем в 2,5 раза, а по некоторым препаратам в 17,5 раза. Это явилось базой для централизации закупок. Мы полагаем, что экономия в результате централизации будет несколько миллиардов рублей. Это позволит увеличить охват лечением», – добавила министр.