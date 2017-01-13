Вероника Скворцова: в 2017 г. в проектах по риск-шерингу будут участвовать 4 препарата

В текущем году в России стартуют проекты по риск-шерингу в Москве, Московской области и Калужской области. В пилотах будут участвовать четыре лекарственных препарата. Об этом на Гайдаровском форуме заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский, курирующий эти проекты, добавил, что в мире реализуется более 400 проектов. Лидеры - Италия, Швеция, Австралия, США, Великобритания. В основном они охватывают онкологические заболевания.

«В Бельгии на изучение проекта выделяется 120 дней, а потом еще 150 дней на согласование. Я хочу сказать, что процесс непростой и небыстрый. В Министерство здравоохранения поступило 14 заявок на проекты по риск-шерингу. Экспертиза ведомства показала, что первоначально ни один из проектов не соответствует требованиям, которые сегодня начинает анонсировать министерство здравоохранения. Дело в том, что компании копируют мировой опыт и надеются, что так пойдет. Однако при запуске проектов должны быть оценены все риски регионов, где они будут реализованы. Я хочу попросить индустрию быть более серьезной в анализе этих проектов», - сказал он. В свою очередь министерство сегодня делает все, чтобы эти требования были понятны. «В ближайшее время будут вывешены методические рекомендации», – пообещал г-н Омельяновский.