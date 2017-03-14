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Вероника Скворцова: смертность от гриппа в 2016 г. уменьшилась в 20 раз

14.03.2017

В текущем сезоне количество летальных случаев из-за гриппа в России снизилось в 20 раз по сравнению с двумя предыдущими сезонами. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Подготовку к текущему сезону гриппа мы начали в марте 2016 г., когда получили от ВОЗ информацию по актуальным штаммам. С апреля по август мы наработали четыре отечественные вакцины, эффективные и безопасные, это помогло существенно в этом году нарастить объемы вакцинации до 56 млн человек за счет государственных средств, это более чем 38% всего населения. В 2011 году было всего 26%», – сказала министр.

Она добавила, что в последние два года введена сочетанная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции у людей из групп риска, это позволило за пять лет снизить заболеваемость гриппом в 3,6 раза и существенно снизить долю осложненных и тяжелых форм.

В текущем сезоне грипп пришел уже осенью, пик был в конце декабря. В самый разгар эпидемии ВОЗ оценила ее интенсивность в России как среднюю. «Из всех лабораторно подтвержденных случаев гриппа только 4% были привиты, 96% - не привитые от гриппа. В этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Летальность составила 0,3 промилле, это один из самых низких показателей в мире», – отметила Вероника Скворцова.

Сейчас идет спад эпидемии, на текущей неделе превышение эпидпорога остается только в пяти регионах, на прошлой неделе это было в 17 регионах. По прогнозам, заболевамость гриппом полностью прекратится во второй половине апреля.

2 марта 2016 г. ВОЗ объявила актуальные штаммы для следующего сезона. «Мы их утвердили специальной комиссией Минздрава и в ближайшее время приступаем к наработке вакцины на следующий сезон», - добавила она.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
грипп
противогриппозная вакцина
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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