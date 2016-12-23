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Вероника Скворцова: причиной трагедии в Иркутской области стало отсутствие регламента по техническому спирту

23.12.2016
Фото: Игорь Чунусов

Трагедия массового отравления бытовым средством «Боярышник» в Иркутской области стала возможной из-за отсутствия в стране регламента по контролю за продукцией, содержащей технические спирты, а не из-за пробелов в контроле за алкогольной продукцией. Кроме того, потребление алкоголя в России, по данным Минздрава, снизилось за последние годы с 18 литров на душу населения до 10,5 л. Об этом сообщала в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр здравоохранения Вероника Скворцова. Однако, согласно нормам ВОЗ, если этот показатель превышает 8 литров, – это уже является признаком социального неблагополучия.

Что касается жидкости под названием «Боярышник», содержащей метанол, то проблема в том, что в Иркутскую область ее завезли в объеме нескольких тысяч литров, которые разошлись по распределительной сети, и которую теперь в срочном порядке необходимо изъять из оборота, отметила Вероника Скворцова.

«Проблема - в отсутствии регламента по техническому спирту в стране и отсутствии экспертизы жидкостей, содержащих тот или иной спирт. Сейчас над этим работает комиссия по алкогольному регулированию, чтобы это ввести. Метанол - это яд, подобно мышьяку, цианистому калию, он не может находиться в широкой распределительной сети. Дело не в спирте, а в том, что яд попал в широкую продажу! И нет механизмов, чтобы этого не допустить», – пояснила министр и заметила, что алкоголизация населения неравномерна по регионам. Эта социальная проблема в ряде регионов стоит особенно остро.
«Достаточно закрыть какое-нибудь крупное производство, градообразующее, закрыть одномоментно большое количество рабочих мест, как через месяц-полтора уволенные работники начинают злоупотреблять различными бытовыми вредностями. Поэтому программа борьбы с этим злом должна быть комплексной, а не только по линии наркологии», – резюмировала министр. Она также отметила, что в стране работает программа целевой подготовки наркологов и в ближайшие годы проблема нехватки этих специалистов в регионах будет закрыта.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
отравление
Иркутская область
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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