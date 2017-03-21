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Вероника Скворцова попросила у президента увеличения затрат на здравоохранение

21.03.2017

На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Владимира Путина министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила поручить правительству рассмотреть вопрос увеличения финансирования здравоохранения. Дополнительные средства необходимы для реализации новых проектов.

Сначала было слово

Министр начала свой доклад с перечисления успехов, которых добилось российское здравоохранения за последние несколько лет. Например, Минздраву удалось улучшить выявления заболеваний на ранних стадиях, поддающихся эффективному лечению. «Благодаря активному онкопоиску в 2016 г. 55% злокачественных новообразований выявлено на первой или второй стадии, что позволило снизить одногодичную летальность до 23% процентов и пятилетнюю выживаемость свыше 53%», – сказала Скворцова.

Затем она отметила, что в отрасли сохраняется много проблем, которые необходимо решать. Вероника Скворцова рассказала, что министерство выделяет несколько приоритетных направлений, в том числе речь идет о развитии санитарной авиации, цифровых технологий, внедрения на всей территории страны единых требований к качеству медицинской помощи и создание системы управления качеством. По словам министра, в 2020 г. в целом завершится формирование единой государственной информационной системы сферы здравоохранения на основе единой электронной медицинской карты пациента.

Потом деньги

Описав прекрасное будущее российской медицины, она перешла к деньгам: «На основе клинических рекомендаций мы разработали около 3,5 тысячи медико-экономических стандартов, которые позволили нам оценить реальную стоимость всего объема медицинской помощи, которую мы бесплатно оказываем населению, и выявить определенные дефициты по ряду направлений. Реализация новых пилотных предприоритетных проектов потребует дополнительных финансовых вложений.

Мы очень просим Вас поручить Минздраву, Минэкономразвития, Минфину совместно провести анализ всех необходимых расчетов для решения вопроса о возможности дополнительного финансирования здравоохранения, его источников в рамках предполагаемых в том числе налоговых изменений. Вложенные инвестиции в здоровье людей обязательно вернутся в экономику страны».

Президент прямо не ответил на эту просьбу. Он рекомендовал министру здравоохранения уходить от формализма. «Нам не нужны направления деятельности, нам нужен результат по каждому направлению. Есть и другие вопросы, просто обращаю внимание, как мне кажется, на наиболее существенные вещи, которые волнуют граждан», – сказал Владимир Путин.

Что же касается медико-экономических стандартов, то, по мнению президента, необходимо их согласовывать с экономическим блоком, и об этом уже давно говорилось. «Повторяю, мы оскомину набили с этими стандартами – и действовать поступательно настолько, насколько это возможно, исходя из того положения, в котором мы находимся. Конечно, действовать в этом направлении нужно», – сказал он.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
финансирование
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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