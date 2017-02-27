Вероника Скворцова: Минздрав изменит подходы к госзакупкам и внедрит 15 новых онкопрепаратов

15 препаратов для лечения онкологических заболеваний, включая иммунотерапевтические, разработаны в России и в настоящее время проходят доклинические и клинические испытания, в случае успеха которых они начнут внедряться в здравоохранение через 1-1,5 года. Об этом рассказала журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе Российского инвестиционного форума, стартовавшего 27 февраля в Сочи.

«За последние три года мы создали три технологические платформы для создания самых современных биопрепаратов – по механизмам антител, малых молекул и генетической терапии. Это открывает путь к лечению неизлечимых на сегодня заболеваний», - отметила Вероника Скворцова и пояснила, что в клинические исследования включаются больные, которые получают экспериментальную терапию на базе ведущих федеральных центров, таких как РОНЦ им. Н.Н. Блохина, Национальный медицинский исследовательский радиологический центр с Институтом им. П.А. Герцена, НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

«Это наши полигоны для оценки новых направлений противоонкологической терапии», - добавила Скворцова.

Кроме того, министр заметила, что в здравоохранении изменятся подходы к госзакупкам:

«Мы меняем несколько подходов к закупкам лекарственных препаратов, благодаря чему, мы думаем, у нас появится еще как минимум 10%-ный люфт, чтобы мы могли вводить новые методы, поэтому сейчас выгодно и привлекательно работать в программе госгарантий, и самые продвинутые менеджеры в частном здравоохранении умудряются даже извлекать некую прибыль из государственных тарифов, что мы им запрещаем делать».

Что касается государственных тарифов в здравоохранении, то Вероника Скворцова отметила, что по большинству направлений они полностью соответствуют себестоимости.