 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
295

Вероника Скворцова: Минздрав изменит подходы к госзакупкам и внедрит 15 новых онкопрепаратов

27.02.2017
Фото: Игорь Чунусов

15 препаратов для лечения онкологических заболеваний, включая иммунотерапевтические, разработаны в России и в настоящее время проходят доклинические и клинические испытания, в случае успеха которых они начнут внедряться в здравоохранение через 1-1,5 года. Об этом рассказала журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе Российского инвестиционного форума, стартовавшего 27 февраля в Сочи.

«За последние три года мы создали три технологические платформы для создания самых современных биопрепаратов – по механизмам антител, малых молекул и генетической терапии. Это открывает путь к лечению неизлечимых на сегодня заболеваний», - отметила Вероника Скворцова и пояснила, что в клинические исследования включаются больные, которые получают экспериментальную терапию на базе ведущих федеральных центров, таких как РОНЦ им. Н.Н. Блохина, Национальный медицинский исследовательский радиологический центр с Институтом им. П.А. Герцена, НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

«Это наши полигоны для оценки новых направлений противоонкологической терапии», - добавила Скворцова.

Кроме того, министр заметила, что в здравоохранении изменятся подходы к госзакупкам:

«Мы меняем несколько подходов к закупкам лекарственных препаратов, благодаря чему, мы думаем, у нас появится еще как минимум 10%-ный люфт, чтобы мы могли вводить новые методы, поэтому сейчас выгодно и привлекательно работать в программе госгарантий, и самые продвинутые менеджеры в частном здравоохранении умудряются даже извлекать некую прибыль из государственных тарифов, что мы им запрещаем делать».

Что касается государственных тарифов в здравоохранении, то Вероника Скворцова отметила, что по большинству направлений они полностью соответствуют себестоимости.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.02.2017 Минздрав начал центральные закупки препаратов для ВИЧ-инфицированных
22.02.2017 «Биотэк» уже проверяли американские юристы
21.02.2017 Депутаты Госдумы остались без обеда из-за фармы
20.02.2017 Госзаказчики обязаны покупать коронарные стенты у единственного поставщика
20.02.2017 «Ростех» хочет стать единственным исполнителям работ по эксплуатации ИАС мониторинга в сфере закупок лекарств
Метки
госзакупки
онкология
Фармвестник-ТВ
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения